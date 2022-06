Slovenska legenda ističe: Ni u NBA ligi Dončića ne mogu zaustaviti

Među onima koji s nestrpljenjem isčekuju današnju utakmicu košarkaških reprezentacija Slovenije i Hrvatska jest i jedan od najpopularnijih slovenskih košarkaša ikad Peter Vilfan (65), nekad davno igrač Olimpije (11 godina) ali i Jugoplastike (1976.-1978.) i Partizana (1985.-1986.).

Pero je danas televizijski košarkaški komentator za Kanal A ali i već 29 godina vlasnik (i pokretač) vrlo popularne škole košarke kroz koju su, kao klinci, prošli mnogi veliki slovenski košarkaši poput Bene Udriha, Boštjana Nachbara, Sanija Bećirovića ali i Luke Dončića.

- Dugo nije bilo ovakvog zanimanja za jednu košarkašku utakmicu i ja dnevno primam od pet do 10 poziva s upitom imam li ulaznicu viška. Govore mi da nema veze koliko treba platiti, zovu ljudi koji imaju para, zovu firme a ja nikome ne mogu pojoći. Velika je euforija zavladala, dvorana je rasprodana u manje od tri sata. U Stožicama će na tribinama biti ludnica.

A što možemo očekivati na parketu, pitamo ovog nekad sjajnog braniča?

- Ovo može biti vrlo teška utakmica, neizvjesna do kraja, a može se dogoditi da, ako Luku krene, Slovenija dobije glatko. S prirodanim Goranom Dragićem vrlo smo raznoliki no ako nas Hrvatska nadskače onda može biti neizvjesno. Zapravo, nemam pravi osjećaj da mogu reći kako će biti. Idem na utakmicu i pustit ću se iznenaditi.

Kako Hrvatska može zaustaviti Dončića i Sloveniju?

- Ni u NBA ligi ne znaju kako zaustaviti Dončića. Idete li njega udvajati netko će ostajati sam, a Luka je dobar dodavač a mi imamo dobre šutere zbog čega se ne isplati niti uska zona. Bit će ovo vrlo težak taktički zadatak za Hrvatsku. Jedna je opcija koncepcijski rizik na nekom od igrača, druga je da se Luku pokuša braniti jedan na jedan pa neka da svoja ali da se ostali ne razigraju. Da sam hrvatski izbornik ne znam za što bih se odlučio.

Mogu li Hrvatskoj, u pokušaju limitiranja Dončića, od pomoći biti Fibina pravila?

- Možda i mogu jer NBA košarka je "run and gun", kao da je pisana za Luku. U Fibinoj košarci je manji teren, manje je i otvorenog terena a više preuzimanja i tu će možda Hrvatska tražiti svoju priliku. No, Luka ima iznimnu sposobnost prilagodbe. Sa svojih dva metra on je neka kombinacija Dražena i Kukoča. Ima Draženovu želju za košem i glad za pobjeama ali i Kukočevu profinjenost. Užitak ga je gledati jer čak i kada ima višak kilograma posjeduje gracioznost. Uzeo je sve najbolje.

Za razliku od Slovenije koja ima dva NBA razigravača, Hrvatska to nema ali ima sjajna krila (Bogdanović, Hezonja) i centre (Zubac, Žižić).

- Veći će vama hendikep biti na bekovima no Slovenija to što nema takve centre kao što su vaši. Kada gledate velika natjecanja uglavnom su bekovi ti koji odlučuju i tu ja vidim prednost Slovenije. Kako god okreneš, igra kreće od bekova, oni su ti koji kreiraju.

Može li se u modernoj košarci postaviti igra bez klasičnog "playmakera"?

- Može, ali onda trebate imati dva-tri igrača koji sa svojilh pozicija mogu kreirati. Kada imaš Kukoča ne treba ti razigravač najviše klase. No, gledajući vas svih ovih godina, primjetio sam da vam nedostaje inate i vatre, da budete "Vatreni" - zaključio je Vilfan.