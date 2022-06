Evo zašto nikad nisam odustao od Hrvatske, vuče me jedan dječački san

Zbog tvrdih NBA pravila koja kažu da NBA igrač tijekom ljeta smije imati samo 28 trenažnih dana u nacionalnoj vrsti, Bojan Bogdanović priključio se reprezentaciji tek 27. lipnja, samo tri dana uoči vrlo važne kvalifikacijske utakmice protiv Slovenije. Do tada je kapetan "učio" akcije iz "playbooka", koji mu je proslijedio izbornik Damir Mulaomerović i pažljivo gledao jedinu pripremnu utakmicu, onu riječku protiv Poljske.



– Dosta je tu novih lica koja prvi put vidim na terenu i dosta različitih igračkih karakteristika. No najvažnije je da se u ta tri dana upoznam s akcijama koje su oni prošli u tih desetak dana. Uistinu je malo vremena za neko veliko uigravanje, no i unatoč tome imamo kvalitetu za igru sa svima – uvjeren je Bogdanović, pobjednik posljednjeg Večernjakova izbora košarkaša godine.