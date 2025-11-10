Slovenci u šoku, Kek grmio na presici zbog glavnog igrača: 'Nismo dobili ništa!'

Nogometna Slovenija je u šoku. Njihov najbolji igrač i velika zvijezda Manchester Uniteda, Benjamin Šeško, neće moći pomoći reprezentaciji u ključnim utakmicama kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Kosova i Švedske. Drama se odvila tijekom vikenda u derbiju Premier lige između Tottenhama i Uniteda. Šeško je ušao u igru u 58. minuti, no u 85. je zbog bolova u koljenu morao šepajući napustiti travnjak, ostavivši svoju momčad s igračem manje do kraja susreta koji je završio 2:2. Utrka s vremenom je izgubljena i mladi napadač neće se pojaviti na okupljanju na Brdu kod Kranja.

Iako je vijest o izostanku udarac za slovenske ambicije, za samog igrača i njegovu budućnost stigle su ohrabrujuće informacije. Prema navodima iz Engleske, detaljni liječnički pregledi nisu pokazali nikakvo strukturno oštećenje koljena. Radi se tek o oteklini i bolovima od udarca, a oporavak bi trebao biti brz. Nagađa se da bi Šeško mogao konkurirati već za iduću klupsku utakmicu protiv Evertona 24. studenog, no za reprezentativnu akciju ipak neće biti spreman te će ostati na terapijama u Manchesteru.

Cijela situacija izazvala je prilično burnu reakciju slovenskog izbornika Matjaža Keka, koji nije skrivao ogorčenje ponašanjem engleskog velikana. Bivši trener Rijeke bio je frustriran zbog potpune odsutnosti službene komunikacije. "Uz svo poštovanje prema velikom klubu kao što je Manchester United - službeno nismo dobili ništa, nikakav papir, nikakav dokument. Svakako bismo ga željeli dobiti i željeli bismo da stvar pogleda i naša liječnička služba. Naš liječnik je stručnjak. Ne mogu ništa komentirati jer službeno ne znamo apsolutno ništa, United nije kontaktirao nikoga iz našeg tabora", grmio je Kek pred novinarima.

Iskusni slovenski strateg naglasio je kako očekuje maksimalno poštovanje prema nacionalnoj vrsti, bez obzira na to što je s druge strane moćna Premier liga. "Naravno da me brine igrač i njegova dobrobit je jedino što me zanima, ali nacionalna reprezentacija je nešto posebno i očekujem maksimalno poštovanje od svih. Slovenija to zaslužuje", poručio je Kek, dodavši kako je u stalnom kontaktu sa samim Šeškom. Ironično, dok se Kek žalio na nedostatak informacija, United je engleskim novinarima potvrdio kako njihov napadač ostaje u klupskom trening centru na daljnjim pregledima.

Udarac je težak, no Kek je morao reagirati brzo. Umjesto Šeška, u reprezentaciju je za ključne dvoboje pozvan njegov imenjak, iskusni Benjamin Verbič. Krilni napadač grčkog Levadiakosa u dobroj je formi, što je potvrdio i proteklog vikenda kada je postigao pogodak u visokoj pobjedi svog kluba protiv Panserraikosa (5:2). Verbič je posljednji put dres s nacionalnim grbom nosio u lipnju, kada je također bio strijelac u prijateljskoj pobjedi protiv Bosne i Hercegovine.