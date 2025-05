Slovenci objavili da Luka Modrić dolazi u Ljubljanu, stigao žestok odgovor: 'Pa on može kupiti cijelu ligu'

Slovenski Sportklub lansirao je pravu senzaciju objavivši informaciju da je aktualni slovenski prvak Olimpija stupio u kontakt s Lukom Modrićem. Prema njihovim izvorima, nakon što je Modrićev odlazak iz Real Madrida postao i formalan, vodstvo Olimpije odlučilo je ispitati mogućnost da hrvatski maestro svoju bogatu karijeru nastavi u Stožicama. Ambicije "Zmajčeka" su, nakon osvajanja nacionalnog prvenstva, navodno porasle do te mjere da s Modrićem u sastavu sanjaju o senzacionalnom plasmanu u Ligu prvaka. Direktor kluba, Igor Barišić, ranije je najavljivao "bum" i povećanje proračuna, a dovođenje igrača Modrićevog kalibra zasigurno bi se uklopilo u takve najave, iako zvuči gotovo nevjerojatno.

Luka Modrić, osvajač Zlatne lopte 2018. godine i šesterostruki pobjednik Lige prvaka s Real Madridom, nakon ove sezone oprostit će se od kraljevskog kluba, čime je otvoreno poglavlje nagađanja o njegovoj sljedećoj destinaciji. Njegov odlazak iz Madrida bio je tema već i godinu ranije, no tada je produžio vjernost za još jednu sezonu. S druge strane, Olimpija proživljava lijepe trenutke, okitivši se naslovom prvaka Slovenije, što im je dalo dodatni vjetar u leđa za ambiciozne planove na europskoj sceni. Upravo u tom kontekstu uspjeha i želje za iskorakom, navodno se rodila ideja o kontaktiranju jednog od najvećih veznjaka svih vremena.

Svjesni činjenice da financijski ne mogu parirati bogatim ponudama koje Modrić nedvojbeno ima na stolu, posebno onima iz Saudijske Arabije ili američkog MLS-a, Olimpija je, prema pisanju Sportkluba, pokušala igrati na druge karte. Njihov glavni adut navodno je bio sam grad Ljubljana, koji uz blizinu Hrvatske nudi i znatno mirniji život u usporedbi s nekim drugim potencijalnim destinacijama, pa čak i povratkom u Dinamo, gdje bi pritisak javnosti bio ogroman. Ideja je bila ponuditi Modriću priliku da bude vođa projekta koji cilja na europske uspjehe u mirnijem okruženju, te da pomogne klubu da se pokuša plasirati u Ligu prvaka.

FOTO Show u Madridu: Modrića bacali u zrak, s obitelji otrčao počasni krug, plakao...

Međutim, na priču koju je plasirao Sportklub nije trebalo dugo čekati reakciju iz samog kluba. Predsjednik Olimpije, Adam Delius, oglasio se za slovenski portal Ekipa i oštro demantirao bilo kakav kontakt s Lukom Modrićem. Delius je bio prilično direktan, nazvavši cijelu priču "prvoaprilskom šalom" i "udarcem ispod pojasa" ili "neumjesnom šalom na račun Celja", aludirajući na slične pokušaje Celjana prošle godine. "Olimpija nije megalomanski klub. S obzirom na to kakva je legenda Luka Modrić, koji je uz to i izuzetno bogat čovjek te bi si mogao kupiti cijelu slovensku ligu, on nikada neće igrati za slovenski klub," poručio je Delius, dodavši da je Olimpija skroman klub koji razmišlja o malim koracima i borit će se u Europi te braniti naslov prvaka najbolje što može.

Čak i sam Sportklub u svom izvještaju priznaje da su šanse da Luka Modrić zaista obuče dres Olimpije minimalne, gotovo zanemarive. Odgovor iz Modrićevog tabora na navodnu inicijativu Olimpije bio je, kako navode, očekivan i ne pretjerano ohrabrujući za slovenske prvake. Ponuda koje hrvatski kapetan ima na stolu je mnogo, a financijski su neusporedivo izdašnije od onoga što bi mu bilo koji slovenski klub mogao ponuditi. Iako postoji želja navijača Dinama da se Modrić vrati u Maksimir, trenutno se kao najizglednije opcije spominju izuzetno bogate ponude iz Saudijske Arabije, gdje bi mogao zaraditi astronomske svote, te klubovi iz američke MLS lige, poput Inter Miamija, koji također pokazuju interes. Ljeto je dugo i konačna odluka 39-godišnjeg veznjaka još se ne očekuje tako brzo.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da se ime Luke Modrića povezuje sa slovenskim klubovima na ovakav, pomalo nevjerojatan način. Isti izvor koji je Sportklubu dojavio za interes Olimpije, prošle je godine, kako tvrde, otkrio da je i NK Celje pokušao stupiti u kontakt s Modrićem. Tadašnji predsjednik Celja, Valerij Kolotilo, čak je kasnije potvrdio da su u "knežjem mestu" zaista pokrenuli projekt "Luka Modrić", a njihov glavni adut bio je trener Damir Krznar, koji Modrića poznaje iz dana u Dinamu. Iako se i tada činilo kao znanstvena fantastika, potvrda iz kluba dala je određenu težinu tim špekulacijama, no na kraju se, očekivano, ništa nije realiziralo. Potez Olimpije, ako ga je zaista bilo, slijedi sličan obrazac ambicioznog, ali teško ostvarivog sna.