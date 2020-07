Slijedi triler za drugo mjesto, a Hajduk je izgubio pojam o vremenu

Borba za sam vrh Prve HNL nikada nije bila toliko zanimljiva da bi i igrači i treneri i navijači grizli nokte pred kraj sezone. Premda pobjednika već znamo – Dinamo, četiri kola prije kraja ne znamo tko će s modrima u kvalifikacije za Ligu prvaka. Niti ćemo znati, vjerojatno, do samog kraja. Za to famozno drugo mjesto bore se čak četiri kluba.

Gorica može do Europske lige

Kome se ne posreći i ne dođe do karte za prvi razred, morat će biti zadovoljan i “ekonomskom kasom” i kvalifikacijama za Europsku ligu. Podsjetimo, u Europsku ligu će momčadi od trećeg do petog mjesta s obzirom na to da su Rijeka i Lokomotiva u finalu Kupa pa se crta pomaknula za jedno mjesto.

No, bilo kako bilo, kalkulacije za sve pozicije su već počele. I po njima najbolje stoji Lokomotiva.

Momci trenera Gorana Tomića rade sjajne stvari otkako su se vratili nakon stanke zbog pandemije koronavirusa. Trenutačno drže drugo mjesto prvenstvene tablice i imaju bod prednosti pred trećeplasiranim Osijekom.

Osim toga, raspored utakmica u samom finišu prvenstva ide im naruku. Redom ih čekaju Inter, Slaven Belupo, Gorica te Osijek za kraj. Momčad s Kajzerice itekako je svjesna da mora dobro odigrati sve karte do 25. srpnja i putovanja u Gradski vrt jer tamo će ih čekati Osijek koji jako dobro izgleda.

Kuleševićevi igrači u nastavku prvenstva nisu izgubili nijednu utakmicu, a primili su tek jedan pogodak (od Gorice u pobjedi 2:1), dok su ih zabili pet. U nastavku ih pak nakon Hajduka čekaju Istra 1961, ali i Varaždin i Lokomotiva.

Ako je netko izgubio pojam o vremenu, onda je to Hajduk. Splitska momčad kao da nije svjesna da je za 20-ak dana kraj sezone. Ne igraju dobro, stalno im netko nedostaje, redovi su im desetkovani, neke igrače navijači su uzeli na zub, a trener Tudor redovito čita kritike po medijima. Iako im je cilj bio osvojiti drugo mjesto, sve su dalje od njega. Trenutačno su četvrti, a tek ih čekaju dvoboji s Osijekom, Dinamo, Rijekom te Interom...

Rijeka je također priča za sebe. Bila je to momčad koja je izbacila bijele s pozicije prve pratilje i momčad koja je imala velike ambicije... I dalje ih ima, ali trenutačno su peti i zaostaju pet bodova za drugim lokosima. Bodove će tražiti protiv Dinama, Hajduka, Intera i Istre, u protivnom će gledati kako netko drugi igra kvalifikacije Lige prvaka.

No ni EL nije za baciti, a u utrku za mjesto u tim kvalifikacijama ubacila se i Gorica. Iako su šesta momčad prvenstva i isto toliko bodova kaskaju za petim mjestom, ta bi se bodovna razlika mogla smanjiti kod Istre i protiv Varaždina...

Što ako bude izjednačeno?

U nekom pak ludom scenariju istog broja bodova gleda se međusobni omjer. Ako su klubovi izjednačeni, gleda se gol-razlika u međusobnim utakmicama, a ako je i ona ista, gleda se broj golova u gostima. Kada bi tri ili više momčadi bile izjednačene, umjesto broja golova u gostima gleda se veći broj golova na minitablici izjednačenih klubova.

4. srpnja: Lokomotiva - Inter

12. srpnja: Slaven - Lokomotiva

19. srpnja: Lokomotiva - Gorica

25. srpnja: Osijek - Lokomotiva

11. srpnja: Osijek - Istra

18. srpnja: Varaždin - Osijek

25. srpnja: Osijek - Lokomotiva

12. srpnja: Dinamo - Hajduk

19. srpnja: Hajduk - Rijeka

25. srpnja: Inter - Hajduk

11. srpnja: Inter - Rijeka

19. srpnja: Hajduk - Rijeka

25. srpnja: Rijeka - Istra

PAROVI 33. KOLA:

Istra 1961 – Gorica subota, 18.55

Lokomotiva – Inter subota 21.05

Varaždin – Slaven Beluposubota, 21.05

Hajduk – Osijeknedjelja, 18.55

Rijeka – Dinamo nedjelja, 21.05