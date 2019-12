Bivši vatreni iskreno priznao: Strah me što će biti kada Modrić ode iz reprezentacije

Jurica Vranješ posljednjih je pet godina u menadžerskim vodama. Kada je završio igračku karijeru, krenuo je u trenersku školu, no brzo je, kako sam kaže, shvatio da to nije za njega.

– Dobro je što sam svojedobno upisao akademiju jer sam shvatio da se ne bih mogao baviti tim poslom. Trener mora biti posvećen 24 sata dnevno. Lakše mi je raditi s mladim igračima, odnosno talentiranim klincima.

Ovaj Osječanin i bivši hrvatski reprezentativac koji je 11 godina igrao Bundesligu prije nekoliko godina skrasio se u Opatiji.

– Super mi je ovdje. Zagreb mi je na sat i pol, Rijeka je blizu, četiri aerodroma, nije mi teško potegnuti ni do Osijeka ili Splita...

Teško ćemo bez Luke

Maksimalan broj bodova u našem izboru Vranješ je dao Luki Modriću.

– U novije doba, osim Zvonimira Bobana, nijedan igrač nije imao takvu nogometnu inteligenciju kojom me svaki put iznova očarava. Neću govoriti o onim starijim generacijama jer ih nisam gledao. Uživam gledati ona njegova proigravanja desnom vanjskom. Hrvatska i Real nisu isti s Lukom i bez njega. Zaslužuje tu desetku u klubu i reprezentaciji – počeo je Vranješ.

Pripremamo li se na njegov odlazak iz reprezentacije i kako bi kompozicija naše igre trebala izgledati bez Luke?

– Gledao sam utakmicu protiv Slovačke u kojoj Luka, posebno u prvom dijelu, nije bio na svom optimumu. Iskreno, strah me zbog te pozicije i teško ćemo ga nadomjestiti kvalitetom i karakterom. Kad bih morao birati igrača koji ima te karakterne kvalitete, onda bih odabrao Nikolu Vlašića. Naravno, Nikola ne igra na Lukinoj poziciji, odnosno ofenzivniji je, no on bi mogao biti njegov legitimni nasljednik. Luka se uvijek prilagođavao momčadi, sličnu kvalitetu ima i Vlašić. Kada ne ide dobro, Nikola traži rješenje i ne skriva se. Kada god je zaigrao u reprezentaciji, uvijek je nešto napravio i ponudio širinu.

Lovren je sve standardniji u Liverpoolu.

– Devet bodova dao sam mu jer je s Liverpoolom osvojio Ligu prvaka. Možda nije igrao u završnici, no igrao je u skupini i prvenstvu i tjerao druge stopere da budu bolji. Posljednje četiri godine Lovren se razvio i Jürgen Klopp ga je digao. Nije mu situacija bila komforna. Čak smo se čuli u zadnjem prijelaznom roku jer su dva njemačka kluba bila zainteresirana. No on nije pobjegao, nego se ostao boriti. A sigurno je imao i bolje financijske ponude, no ostao je i nametnuo se.

Vranješ cijeni još jednog našeg veznjaka.

– Očito je da je Marcelo Brozović napravio nevjerojatan iskorak i riješio se nekih problema koje je imao. Smirio se i posvetio obitelji i to se odmah vidi na njegovoj igri.

Je li zreo za veći klub?

– Inter je dovoljno velik klub, veći i od Cityja ili Chelseaja. Dobro, možda Englezi mogu više platiti. Inter je sada na vrhu i borit će se za naslov s Juventusom koji sedam godina dominira. Važnije je da je Marcelo najkompletniji vezni igrač u Italiji.

Je li subjektivno ako kažemo da je bolji i od Realova Casemira?

– Nije. Brozović je laganiji i okretniji od Casemira.

Mateo je bio pod pritiskom

U popis najboljih Vranješ je uvrstio i Matea Kovačića.

– Čudilo me što se nije uspio nametnuti u Španjolskoj i nikada ne bih rekao da će prije proigrati u Engleskoj. Očito da je Frank Lampard stao iza njega i Mateo se stabilizirao. Lampard je znao što mu treba, dok Zinedine Zidane dvije godine nije mijenjao udarnu postavu i logično da je Mateo bio pod velikim pritiskom.

Zanimljivu postavku ima kada je u pitanju Mario Pašalić.

– On je mogao ostati u Londonu ili Monacu, bez obzira na to što ne bi igrao, imao bi dobru plaću i lijep život. No odlučio se nametnuti i, kamo god je došao, igrao je. Volim takve igrače. Skidam mu kapu jer vidi se da dečko ima karakter. Odlično se snašao i u Atalanti.

Posebno mišljenje ima o Mislavu Oršiću.

– To je jedini igrač u hrvatskoj ligi koji odmah može igrati, primjerice, englesku ili njemačku ligu. Neću govoriti o top-klubovima, nego o dobrim. Tamo bi odmah bio pojačanje i igrao bi standardno. Kako se to kaže u menadžerskim krugovima, to je igrač kojeg možeš ponuditi bilo gdje.

Objasnio je zašto je Ivan Rakitić ovako nisko pozicioniran u njegovu izboru.

– Posljednjih šest mjeseci zbog objektivnih problema ostao je “malo kratak”. No sada se opet vratio i izborio za mjesto. Iako, jasna je Barcelonina poruka kako će budućnost graditi uz De Jonga kojeg su platili 70 milijuna eura. Ali tako je to u velikim klubovima, nema milosti ni emocija – zaključio je Vranješ.

OSOBNI KARTON Jurica Vranješ rođen je u Osijeku 31. siječnja 1980. godine. U Gradskom vrtu počeo je igrati nogomet, a 1997. godine otišao je u Bayer. U Njemačkoj je proveo 11 godina, a igrao je za Stuttgart i Werder. Kratke epizode od po pola godine imao je u turskom Genclerbirligiju i grčkom Arisu, a karijeru je završio u Rijeci. Baš je on odveo Josipa Brekala u Wolfsburg. – Josipa znam od 15. godine. On ima iznimnu kvalitetu, poput Sancha iz Dortmunda. Veliki je potencijal i sigurno će eksplodirati, odnosno završiti u jednom od top pet klubova na svijetu. Možda vas je iznenadio moj izbor Joška Gvardiola i možda to nije realno, no takav igrač dugo se nije pojavio na ovim prostorima. Već sada može igrati u udarnoj Dinamovoj postavi, a uz pravilan rad bit će igrač za svjetske klubove. Sigurno će biti jedan od najkompletnijih stopera koje je Hrvatska dosad imala – ističe Vranješ.

1. Luka Modrić (Real) 10 bodova

2. Dejan Lovren (Liverpool) 9

3. Marcelo Brozović (Inter) 8

4. Mateo Kovačić (Chelsea) 7

5. Mario Pašalić (Atalanta) 6

6. Nikola Vlašić (CSKA) 5

7. Mislav Oršić(Dinamo) 4

8. Ivan Rakitić (Barcelona) 3

9. Josip Brekalo (Wolfsburg) 2

10. Joško Gvardiol (Dinamo) 1

