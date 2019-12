Rođen je u Vukovaru, roditelji su mu protjerani iz Borova Naselja, a danas radi čuda!

Kao i neka od naših najzvučnijih trenerskih imena u posljednjih nekoliko godina (Zlatko Dalić, Branko Ivanković, Igor Štimac...), bivši pomoćni trener reprezentacije te bivši strateg Hajduka Ante Miše svoj zanat stratega kali u Aziji, točnije u Turkmenistanu, i to na poziciji izbornika reprezentacije. Ne samo da je stručnjak iz Vukovara održao Turkmenistan na očekivanoj razini, već je kreator jednog od najvećih ugodnih iznenađenja u azijskim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022.

U skupini H Miše i njegovi izabranici drže prvo mjesto ispred velike Južne Koreje, a s njima su u skupini i Libanon, Sjeverna Koreja te Šri Lanka. Izbornikom je imenovan u ožujku ove godine, a zasad o svojem novom angažmanu ima samo lijepe riječi.

Prvi s Turkmenistanom

– Prva tri mjeseca nismo imali nikakvih utakmica pa sam skautirao njihovu ligu i igrače koliko sam mogao, napravio neki prošireni popis koji sam kasnije sveo na manji. Prvi put smo se sreli u šestom mjesecu u Dubaiju i tu sam ih počeo upoznavati, a nakon toga bilo je puno lakše, pogotovo kad smo počeli s kvalifikacijskim utakmicama. Komunikacija s igračima je na mjestu. Slušaju, dobri su, pokušavaju uhvatiti taj europski način, a i rezultat je dobar što olakšava situaciju. Zasad je sve na jednoj dobroj razini – ističe Miše.

Iako u svojem još uvijek novom mandatu bilježi sjajne rezultate, bivši nogometaš Hajduka ne želi se zalijetati po pitanju očekivanja.

– Moram biti realan. Plasman na SP je u sferi znanstvene fantastike jer se samo četiri momčadi iz Azije mogu kvalificirati. Kad tu staviš Japan, Južnu Koreju, Iran i Australiju, jako je teško kvalificirati se. Nama je cilj otići na Azijsko prvenstvo 2023. u Kini koje ovdje ima velik značaj.

Turkmenistan nije poznat kao nogometna zemlja, no Miše (u čijem je stožeru i trener vratara Sandro Tomić) ovim vrhunskim ostvarenjima uspio je pobuditi zanimanje.

– Na prvom mjestu su im sportovi poput hrvanja i dizanja utega, a nogomet je važan kad imaš rezultat, kao i u ostalim azijskim zemljama. Ali evo, na tri domaće utakmice kvalifikacija za SP rasprodali smo stadion s 30.000 mjesta – rekao je Miše pa se zatim nadovezao i na život u zemlji, točnije u glavnom gradu Ašgabatu:

– Život u Turkmenistanu je kao život u svakoj europskoj metropoli. Živi se sasvim normalno, imamo sve potrebno, grad je prekrasan, ljudi su miroljubivi, ulice su čiste i pune zelenila, a gotovo cijeli grad je napravljen od mramora – kaže hrvatski stručnjak.

Uzmemo li u obzir njegov angažman pomoćnika Ante Čačića na klupi reprezentacije, Miše je jedan od najboljih kandidata za žiri pri biranju najboljeg hrvatskog nogometaša godine u izboru Večernjeg lista. Većinu naših najboljih nogometaša jako dobro poznaje, a budući da se bavi reprezentacijom, a ne klubom, ima više vremena motriti događanja u Europi. Kao i kod većine stručnjaka u ovom izboru, ni Miše nije imao pretjeranih dilema.

– Broj jedan je definitivno Luka Modrić. Možda nije igrao kao što je to bio slučaj prošle godine kad je bio najbolji na svijetu, no puno toga je napravio za hrvatsku reprezentaciju i hrvatski nogomet, a još je i nekako svježe u sjećanju to Svjetsko prvenstvo. Malo je na početku sezone imao problema s ozljedama, ali unatoč tome je još jednom potvrdio da je nezamjenjiv u Real Madridu, a pogotovo u reprezentaciji. Bio je glavni igrač Hrvatske na putu do još jednog velikog natjecanja – objašnjava svoj izbor 52-godišnji stručnjak.

Od deset igrača popisu Miše čak je sedam veznih igrača, stoga nije čudno da se na drugom mjestu također nalazi veznjak. Riječ je o Marcelu Brozoviću koji iz tjedna u tjedan oduševljava hrvatsku, talijansku, ali i europsku nogometnu javnost.

Dvojica dinamovaca

– Brozović je po svim statistikama nezamjenjiv u veznom redu Intera. Jedan je od rijetkih reprezentativaca s porastom forme i kvalitete u odnosu na Rusiju. Dolaskom Contea pronašao je sebe i zasluženo je naš najvredniji igrač (60 mil. € prema Transfermarktu, nap. a.). Možemo biti sretni što je naš nogometaš. Kad sam bio u reprezentaciji, nije igrao svoju prirodnu poziciju. On je klasični igrač sredine terena, ali je toliko inteligentan nogometaš da može igrati i poziciju krilnog igrača. Koliko čovjek trči po terenu, pa on je kao Forrest Gump – dosjetljivo zaključuje Miše.

Na popisu Ante Miše svoje mjesto su zavrijedila i dva igrača iz domaćeg prvenstva (Bruno Petković i Mislav Oršić). Također, s popisa valja izdvojiti i mlade nade poput Pašalića i Vlašića zbog kojih, ističe Miše, nema straha za budućnost veznog reda vatrenih.

Mišin izbor:

Luka Modrić (Real Madrid) 10

Marcelo Brozović (Inter Milan) 9

Dejan Lovren (Liverpool) 8

Ivan Rakitić (Barcelona) 7

Mateo Kovačić(Chelsea) 6

Bruno Petković (Dinamo) 5

Mario Pašalić (Atalanta) 4

Ivan Perišić (Bayern) 3

Mislav Oršić (Dinamo) 2

Nikola Vlašić (CSKA Moskva) 1

Osobni karton Ante Miše

Ante Miše rođen je u Vukovaru 14. lipnja 1967. godine. Tata Svetin bio je Dalmatinac s Čiova, mama Verica Zagorka iz Velikog Trgovišća.

Doselili su se u Borovo Naselje nakon Drugoga svjetskog rata. Tata je došao raditi u policiju, mama u tadašnji kombinat.

Roditelji su mu prognani iz Vukovara 1991., a Ante se još 1985. preselio u Split, postavši igrač Hajduka. Osim u Hajduku, igrao je i u banjolučkom Borcu, Vitesseu i Muri.

Po završetku igračke karijere 2005. godine postao je trener, a vodio je Dugopolje, Mosor, Trogir, Hajduk, Istru 1961, Vitez, Zrinjski, a sada je na klupi reprezentacije Turkmenistana.