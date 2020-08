Slavni trener nahvalio Pirla: Može biti uspješan kao Zidane

Trofejni talijanski nogometni stručnjak Marcello Lippi (72) smatra da će Andrea Pirlo dobro voditi Juventus, te da bi mogao imati uspješnu trenersku karijeru kao i Zinedine Zidane.

"Pirlo je, baš kao i Zidane, nakon završetka igračke karijere uzeo je trogodišnju pauzu kako bi dobro razmislio što želi raditi. Također, Pirlo je većinu karijere igrao u velikim klubovima (Inter, AC Milan, Juventus) i dobro mu je poznata atmosfera i pritisak kojem je izložen trener u takvim uvjetima", izjavio je Marcello Lippi za magazin Sportweek.

Pirlo ima 41 godinu, a u trenersku stolicu Juventusa uskočio je nakon što je kratko vrijeme vodio drugu momčad Juvea. Pomoćnik će mu biti Igor Tudor, koji je zbog Pirlove ponude napustio trenersku klupu Hajduka.

"To što je po godinama blizak Buffonu (42), Cristianu Ronaldu (35) i kapetanu Chielliniju (36), može biti samo plus, jer će lakše komunicirati, gotovo kao kolege. U sličnoj situaciji bio je Zidane kada je preuzeo Real Madrid. Zidane kao trener Reala nije uveo nikakve inovacije na treninzima ili u taktici. Njegova pojava smirila je igrače, a on im je dodijelio uloge koje im najbolje odgovaraju. Na kraju je osvojio sve što se je moglo osvojiti", rekao je Lippi.

"Ljudi imaju pogrešnu percepciju o Pirlu. Za vrijeme njegove igračke karijere mislili su da je povučen i mrzovoljan, a bio je jedan od najvećih šaljivdžija. Također, smatrali su da je loš u defanzivi i da trebate imati igrača koji će mu čuvati leđa. No, istina je potpuno drugačija, njega je bilo teško proći jer je bio fizički jak i odlično je čitao igru", napomenuo je Lippi.