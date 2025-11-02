Naši Portali
RIJETKO VIĐENA SITUACIJA

Slavni nogometaš u suzama napustio Meksiko. Razlog je bizaran

Aaron Ramsey file photo
David Davies/PRESS ASSOCIATION
Autor
Tomislav Dasović
02.11.2025.
u 13:33

U potragu za izgubljenim kućnim ljubimcem bio je uključen i klub Pumas, no ni to nije pomoglo, pa su se utučeni Ramseyevi vratili u Englesku

Velški reprezentativac Aaron Ramsey (34), bivši veznjak Arsenala, Juventusa..., raskinuo je ugovor s meksičkim klubom Pumasom iz doista bizarnog razloga: zbog nestanka svog kućnom ljubimca, desetgodišnjeg bigla pod imenom Halo.

Ramseyey pas nestao je u Mexico Cityu početkom listopada. Utvrđeno je kako je posljednji put bio viđen u dijelu grada San Miguel Allende, gdje ga je netko ostavio, i nakon toga mu se izgubio svaki trag. Ramsey je isprva ponudio nagradu od deset tisuća dolara ako mu netko vrati kućnog ljubimca, potom je iznos podigao na 20.000 dolara, ali nije dočekao sretan ishod. Njegova je supruga Colleen javno je progovorila o srcedrapajućoj situaciji u obitelji; rekla je kako "nema ni tijela, ni snimke nadzornih kamera, samo hrpa lažnih informacija".

U potragu za Haloom bio je uključen i Ramseyev klub Pumas, no ni to nije pomoglo, pa su se utučeni Ramseyevi nakon tjedana bezuspješne potrage za psom odlučili vratiti kući u Englesku. Ramsey je od ljeta ostvario samo šest nastupa za Pumas. U rujnu se ozlijedio, pa se oporavljao od ozljede, pa se dogodila ova očito preteška situacija pa je Aaronova meksička epizoda okončana s knedlom u grlu.
Ključne riječi
Pumas Unam Ramsey Meksiko

