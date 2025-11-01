Naši Portali
POČIVAO U MIRU

Preminuo je legendarni hrvatski trener: Ostavio je neizbrisiv trag u domaćem nogometu

Autor
Stjepan Meleš
01.11.2025.
u 11:30

Od svojeg bivšeg trenera oprostili su se iz makarskog kluba Zmaj, jednog od mnogobrojnih klubova koje je trenirao Dodig u njegovoj dugačkoj karijeri.

Tužni vijesti došle su jučer iz Dalmacije, gdje je u 78. godini preminuo legendarni trener Radomir Ratko Dodig, koji je trenirao mnoge niželigaške klubove te postao lokalna legenda. Dugačka je lista klubova kojih je vodio Ratko Dodig, pod njegovim vodstvom nalazili su se Zmaj, Urania, Omiš, Mosor, Junak, Mladost Proložac, Jadran Ploče, Val, Orkan...

Od svojeg bivšeg trenera oprostili su se iz makarskog kluba Zmaj, jednog od mnogobrojnih klubova koje je trenirao Dodig u njegovoj dugačkoj karijeri.

- Zmajeva obitelj ostala je bez još jednog člana. Napustio nas je Ratko Dodig. Najveći trag ostavio je kao trener u sezonama 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1989/90 te 1995/96 kada je predvodio naš voljeni Klub kroz 2. hrvatsku nogometnu ligu – južna skupina. Počivao u miru - napisali su iz kluba na Facebook stranici. 

Ključne riječi
HNL nogomet Hrvatska Dalmacija

