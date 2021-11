Slavni nogometaš jednim komentarom 'unišio' navijača, objava postala hit na internetu

Legendarni nogometaš Chelseaja John Terry napravio je profil na Twitteru i prvi komentarom izazvao buru.

Naime, Terryju je dobrodošlicu na Twitteru poželio bivši reprezentativac Engleske u kriketu Kevin Pietersen koji se pri tome našalio na lošu formu Manchester Uniteda.

Na to se nadovezao jedan navijač i poručio Pietersenu da obrati pozornost hoće li Terry na Twitteru početi pratiti suprugu igrača kriketa. Navijač je time aludirao na nekadašnju aferu Terryja koju je imao sa suprugom bivšeg suigrača Waynea Bridgea.

Terry je vidio taj komentari i zatim brutalno spustio navijaču.

- Ti si siguran. Upravo sam vidio tvoju suprugu na tvom profilu - napisao mu je Terry, a taj je komentar postao hit na Twitteru.

Your safe David , just seen yours on your account 🤣 🐷