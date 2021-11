Đoković otvoreno: Ovo se dogodi jednom u 50 godina, ali nisam iskoristio priliku

Prvi tenisač svijeta Novak Đoković vratio se ovog tjedna turnirima, u Parizu na Masters 1000 turniru prvi put je zaigrao nakon poraza u finalu US Opena od Daniila Medvedeva.

Stigao je Đoković do polufinala u kojem će danas igrati protiv Poljaka Huberta Hurkacza.

Na početku je u tri seta pobijedio Martona Fucsovica, predao mu je Gael Monfils, a Taylora Fritza svladao je u dva seta usprkos tome što je tri puta gubio početni udarac.

Za Tennis Channel srpski tenisač još jednom se osvrnuo na neuspješni pokušaj ostvarivanja kalendarskog Grand Slama.

- Blagoslov je što sam uopće bio u poziciji da se borim za kalendarski Grand Slam, a to se događa jednom u 50 godina. Osvojio sam četiri Slama u nizu, 2015. i 2016., a to mi je pomoglo da se nosim s takvom situacijom sada, ali ipak je bilo drugačije. To je vrsta pritiska koji nikad nisam ranije osjetio u karijeri, rekao je Đoković te dodao:

- U najvažnijem trenutku, u finalu, igrao sam ispod mogućnosti. Ne želim umanjiti njegovu pobjedu jer je bio nevjerojatan cijeli turnir, ali sam pomalo razočaran jer znam da sam mogao bolje.