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NEUGODAN ŽDRIJEB

Hajduk i Rijeka nisu nositelji u play offu KL-a, zbog toga im prijete jako teški suparnici

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Autor
Karlo Ledinski
01.08.2026.
u 10:35
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Podsjetimo, Rijeka je u drugom pretkolu KL-a izbacila Derry City, dok je Hajduk u Konferencijskoj ligi završio nakon što je u drugom pretkolu EL-a ispao od Pafosa. Rijeka će u trećem pretkolu igrati protiv finskog Ilvesa, dok je Hajdukov protivnik litavski Žalgiris. Prođu li hrvatski klubovi dalje, ždrijeb će ih spojiti s nositeljima

Poznate su sve momčadi koje će sudjelovati u ždrijebu četvrtog i posljednjeg pretkola Konferencijske lige. Iako treće pretkolo još nije ni počelo (igra se sljedeći tjedan), ždrijeb 4. pretkola održava se već u ponedjeljak. U njemu će se naći Rijeka i Hajduk, koji nažalost neće biti nositelji, pa će im zato prijetiti jako teški suparnici.

Podsjetimo, Rijeka je u drugom pretkolu KL-a izbacila Derry City, dok je Hajduk u Konferencijskoj ligi završio nakon što je u drugom pretkolu EL-a ispao od Pafosa. Rijeka će u trećem pretkolu igrati protiv finskog Ilvesa, dok je Hajdukov protivnik litavski Žalgiris. Prođu li hrvatski klubovi dalje, ždrijeb će ih spojiti s nositeljima.

Među njima su i jake europske momčadi poput Atalante, Brage, Ajaxa, Freiburga, Monaca, Brightona. Također, Rijeka i Hajduk mogli bi na boljega iz dvoboja København – Debrecen, Midtjylland – Bohemians Dublin, Qarabağ – Dynamo Kijev, Gent – IFK Göteborg. Našim klubovima prijeti i susret s Partizanom, odnosno ždrijeb ih može spojiti s pobjednikom para Partizan – Tobol Kustanai.
Ključne riječi
Konferencijska liga Rijeka Hajduk

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