Slavni Hrvat smatra: 'Tek sada s Bjelicom Osijek pripada u Europu'

Za Marka Babića nije bilo nikakve dileme – najbolji hrvatski nogometaš u 2020. je Luka Modrić.

– Dovoljno je reći Luka Modrić. Sve drugo što bih rekao pokvarilo bi – objašnjava 39-godišnji Osječanin koji je uskoro rekordera po broju nastupa za Hrvatsku u rano proljeće 2006. dočekao u svlačionici reprezentacije.

Sam Babić dres nacionalne vrste oblačio je impresivnih 49 puta, sudionik je Eura 2004. i SP-a 2006., s Bayerom iz Leverkusena igrao je finale Lige prvaka 2002., u nogama ima više od 150 utakmica u Bundesligi i tridesetak u La Ligi... Bogatu karijeru zaključio je već u 32. godini, ali ne prije nego što je odlučio što će raditi u nogometnoj mirovini.

Zajedno s Petrom Krpanom osnovao je u rodnom Osijeku nogometnu akademiju koja već deset godina uči djecu nogometnim vještinama.

S Krpanom vodi Akademiju

– Akademija je nadmašila naša očekivanja. Nismo bili spremni da ćemo postati pokret, mislili smo da će to biti u puno manjem opsegu i kako ćemo to puno lakše kontrolirati, međutim iznenadio nas je veliki odaziv djece odmah u početku i jednostavno smo se morali transformirati u klub.

Akademija Krpan&Babić do sada je “proizvela” igrače za mlađe reprezentativne selekcije, dala prepoznatljive prvoligaške nogometaše.

– Nema drugoligaša ili trećeligaša u našoj okolini u kojem nije neko naše dijete. Pilj predvodi veznu liniju Osijeka, Babec Velike Gorice, Toni Fruk je godinama bio u Fiorentini, sada je na posudbi u Dugopolju, Marko Hanuljak je i danas u Fiorentini – nabraja Babić i dodaje:

– Kroz akademiju je prošlo puno talentiranih i kvalitetnih igrača i ponosni smo na njihov nogometni uspjeh, ali i na sve ljude koji su dali svoj doprinos da bi ta djeca imala najbolju moguću skrb i uvjete da mogu razvijati svoj talent.

Moto akademije je “Više od nogometa”.

– Iskustva koja smo kroz karijeru osjetili na svojoj koži pokušavamo prenijeti na njih. I ne samo mi, tu je velik broj odličnih trenera koji su vrhunski, koji su život posvetili nogometu poput Milana Đuričića, Dragana Meića, Igora Budiše, Branka Karapandže koji je bio moj trener kada sam ja počinjao... Nije to slučajno. Skupila se kritična masa oko naše akademije koja predodređena za to i to djeca osjete. To je razlika i razlog zašto radimo i opstajemo, zašto danas u pogonu imamo 350 djece.

Unatoč obavezama oko Akademije dvojac nije zapostavio ni druge izazove. Petar Krpan danas je glavni instruktor Hrvatskog nogometnog saveza nakon što je prethodno jedno vrijeme bio izbornik U17 reprezentacije, a i Marko Babić vidi se u trenerskom poslu. Bio je pomoćnik Besnika Hasija u Olympiakosu, potom je kraće vrijeme vodio Čelik iz Zenice te Rudeš.

– Uvijek imam nešto u planu, uvijek se nešto događa. Krenuo sam tim putem pa ćemo vidjeti kamo će nas to odvesti. Ne idem pod svaku cijenu, u budućnosti se vidim u nekoj ozbiljnoj sredini u kojoj mogu napredovati, u kojoj će se moći ocijeniti rad ili nerad mene i moga stožera.

Karijeru Marka Babića obilježilo je vrijeme provedeno u dresu Bayera. U Leverkusen je otišao u paketu s Juricom Vranješom u siječnju 2000. Bilo mu je tek 18.

– Imao sam čast gotovo osam godina biti član Leverkusena, a u tom vremenu smo pet ili šest puta igrali Ligu prvaka. Nismo bili Bayern, ali smo se nosili s njima. Bila je to kultna, mnogima i omiljena momčad tog vremena. U svlačionici su ga dočekali Michael Ballack, Lucio, Ze Roberto, Ulf Kirsten, Dmitar Berbatov, Oliver Neuville, braća Kovač, Boris Živković... ikona do ikone.

U sezoni 2001./2002. mogli su postati besmrtni – igrali su finale Lige prvaka i njemačkog kupa, dok su u Bundesligi bili lideri sve do pretposljednjeg kola. A onda su u dva tjedna ostali bez sva tri trofeja.

Real je u finalu Lige prvaka slavio 2:1, u odlučujućoj utakmici kupa Njemačke bolji je bio Schalke 4:2, a prvenstvo je s tek bodom prednosti i puno lošijom gol-razlikom osvojila dortmundska Borussia.

– Sve smo izgubili u desetak dana! Ali i danas tvrdim – da smo uspjeli osvojiti prvenstvo, sve bismo drugo osvojili. Taj gubitak prvenstva šokirao nas je i od toga se nismo mogli oporaviti. Čak i u finalu lige prvaka bili smo ravnopravni s Realom. Uvjeren sam čak da bismo i dobili tu utakmicu da Iker Casillas nije stao na gol nakon što se Cesar ozlijedio u drugom poluvremenu. Jednostavno nismo bili spremni.

Osijek može osvajati trofeje

Raduju ga promjene koje se događaju u njegovu matičnom Osijeku.

– Od dolaska novih vlasnika najbolje što je Osijek napravio je dovođenje Nenada Bjelice i njegova stožera. To je uz gradnju stadiona najvažniji korak koji su napravili u posljednje četiri godine. Igrače smo uvijek imali, sada imamo i mogućnost biranja, nedostajalo je samo ovaj dio stručnog vođenja. S Bjelicom je zatvoren krug i s pravom svi mi koji volimo Osijek možemo vjerovati u najviše ciljeve, a to je osvajanje trofeja i sudjelovanje u europskim kupovima. Na čelu s Nenadom i ovim talentom i potencijalom koji imamo definitivno tamo i pripadamo – zaključio je Babić.

BABIĆEVIH 11:

Luka Modrić (Real Madrid)10

Ivan Perišić (Bayern, Inter)9

Marcelo Brozović (Inter)8

Mario Pašalić (Atalanta)7

Ivan Rakitić (Barcelona, Sevilla)6

Nikola Vlašić (CSKA Moskva)5

Josip Brekalo (Wolfsburg)4

Lovro Majer (Dinamo)3

Borna Barišić (Rangers)2

Ivan Nevistić (Rijeka)1

Marko Babić rođen je u Osijeku 28. siječnja 1981. Nakon 15 utakmica u Prvoj HNL Bayer Leverkusen u siječnju 2000. za njega je platio dva milijuna eura. Tada je to bila druga najveća prodaja u klupskoj povijesti, a i danas je u 10 najvećih transfera u povijesti Gradskog vrta. U BayAreni zadržao se do 2007., igrao je još u Betisu (2007.- 2009.), Herthi (2009.), Zaragozi (2009.-2011.) prije nego što se u proljeće 2012. vratio u Gradski vrt. Karijeru je zaključio nakon 32. rođendana u dresu austrijskog LASK-a. Pitanje za kvizaše – što veže Militija, Llorentea, Trezegueta, Robina van Persieja, Gerrarda, Lukakua i Babića? Svima je kazneni udarac obranio David de Gea.