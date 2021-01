Njih je 2020. Amor pogodio strelicom: Veljača i Turšić nerazdvojni, a Ivu Šarić ljubi dinamovac

U mnogim pogledima 2020. godina je svima donijela velike izazove i promjene jer pandemija koronavirusa nikoga nije ostavila neokrznutog. Dapače, nekima je ljubav dala krila, a među prvim parovima koji su ove godine prioritizirali ljubav su 85-godišnji šansonijer Hrvoje Hegedušić koji je oženio 35 godina mlađu partnericu, profesoricu glazbene teorije Ljerku Šemeš. Ona je, naime, kći jednog njegova kolege s radija, a upoznali su se još 1984. godine kada je ona na radio stigla na praksu. Povezala ih je, između ostalog, i ljubav prema glazbi.

Ljubav je pokucala na vrata glumici, scenaristici, kolumnistici i aktivistici Jeleni Veljači koja se našla u zagrljaju 10 godina starijeg odabranika Vite Turšića, koji je inače bivši savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović te Ive Josipovića. O njihovu odnosu za Večernji je progovorio i Turšić. – Nisam znao da će naša veza izazvati toliko zanimanje javnosti. Mogu samo reći kako je istina da smo se upoznali u podcastu. Shvatili smo da imamo dosta tema za razgovor i jedno je vodilo drugome. Sada smo oboje zaljubljeni – kazao nam je Turšić, koji je trenutačno direktor u tvrtki IDM, vlasnika Tome in der Mühlena. Par se zajedno pojavio u HNK sredinom listopada, a vezu su obznanili fotografijom s Urbanova koncerta u rujnu ove godine. Ljubavni život Jelene Veljače često dobiva pažnju u medijima. Ona je još u ožujku ove godine prekinula s direktorom prodaje RTL-a Ivanom Galom, i unatoč tome je s kćeri neko vrijeme nakon potresa živjela kod tada već bivšeg dečka te kod prijateljice Ive Radić.

Sredinom se godine šuškalo kako se razvila ljubav između poznatog dinamovca Brune Petkovića te šest godina starije bivše manekenke i voditeljice Ive Šarić, inače bivše supruge umirovljenog nogometaša Jerka Leke. Upoznali su se početkom godine za njegova gostovanja u emisiji Klub 7, a tada je u odličnom raspoloženju bez zadrške odgovarao na njezina pitanja. Bruno je progovorio o počecima svoje karijere, otkrio je tko mu je najveća podrška u karijeri, a kazao je i kako bi, da nije nogometaš, vjerojatno bio glumac. Ekskluzivno je tada progovorio i o svom ljubavnom životu: – Sretno sam slobodan i lijepo mi je. Premda s velikim oprezom izbjegavaju fokus medija, društvene mreže učinile su svoje.

Jedan od najpoznatijih parova estrade, frontman benda Let3 Damir Martinović Mrle i njegova partnerica Ivanka Mazurkijević odlučili su nakon deset godina veze uploviti u bračnu luku. Ma stvarno bismo napravili pravi show. I to smo sve planirali ovo ljeto, ali Stožer je onda izdao nove mjere i zabranio velika okupljanja pa smo znali da ništa od toga – rekao je Mrle. Mjere su i dalje na snazi, ali on i Ivanka ne planiraju odustati od vjenčanja koje nikako neće biti tradicionalno i više će to biti dobar tulum za prijatelje.

Zvijezde na nebu posložile su se i našoj glumici Tari Thaller koja je ove godine potvrdila vezu s mladim glumcem iz Bosne i Hercegovine Farisom Pinjom. Faris se bavi glazbom, ali trenutačno ga više okupira gluma.

Da se ljubav događa na malim ekranima, nije tajna. Međutim, ona se neočekivano događa i kada se kamere ugase. Tako je bilo u slučaju sudionika sociološkog eksperimenta “Brak na prvu” 38-godišnje Gordane Marelli i pet godina mlađeg Adama Kromera, koji inicijalno nisu bili “spojeni” par u showu, ali kemija među njima razvila se nakon snimanja pa je javnost tako po završetku sezone saznala da žive zajedno i čekaju dijete. Krajem kolovoza Goga i Adam postali su roditelji malom dječaku, a nakon što su neko vrijeme živjeli na zagrebačkim Šestinama, odlučili su se preseliti u Zadar.

Iz istog realityja rodio se još jedan par. Riječ je o spisateljici i ekspertici showa 35-godišnjoj Ingrid Divković i šest godina mlađem sudioniku Luki Budaku za koje je ljubav igrala svoja pravila pa su tako nakon jedne neplanirane prijateljske kave u svibnju uvidjeli da između njih postoji nešto više. Zbog njega se, priznala je RTL-u, preselila u Zagreb početkom jeseni, a ako je vjerovati objavama na društvenim mrežama, nikada nisu bili sretniji.

Početkom godine počele su kolati glasine o novoj ljubavi bivše voditeljice Monike Kravić, a sve sumnje potvrđene su u ožujku kada su ju fotoreporteri Storyja uhvatili u šetnji s poznatim zagrebačkim odvjetnikom Franom Olujićem u zagrebačkom centru. Samo nekoliko tjedana prije na upit novinara, Olujić je kratko rekao: – Ljubav s Monikom Kravić? Nikad ne komentiram svoj privatni život. Njihova je ljubav započela, prema izvorima magazina, još prošle jeseni, a sve češća pojavljivanja u javnosti ove godine prouzrokovala su velike sumnje da je u pitanju romansa u nastanku.

Ljubav se dogodila i motivacijskoj govornici Ani Bučević. O novom partneru nakon razvoda od Saše Dvornika šuškalo se cijelo ljeto, a u rujnu je na svom Instagramu jednom pričom konačno stala na kraj svim nagađanjima dok je pozirala ispred dvorca Schönbrunn u Beču s jazz glazbenikom Markom Nikolićem. Riječ je inače o bratu srpske folk-pjevačice Maje Nikolić, koji već 20 godina živi i radi u Beču. Prije nego što su ljubav potvrdili na društvenim mrežama 42-godišnju Splićanku s Markom se moglo vidjeti još ovog ljeta na Vortex krstarenju.

Pjevačica Tatjana Cameron Tajči otkrila je da je sretna u ljubavi, nakon gubitka supruga Matthewa 2017. godine s kojim je dobila trojicu sinova; Dantea, Evana i Blaisa. Njezin novi odabranik je pjevač David Langley s kojim je prije veze neko određeno vrijeme surađivala, a za kojeg je nedavno izjavila da ju je osvojio autentičnošću, iskrenošću i predanošću.

