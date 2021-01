Navijači oštro odgovorili Trutu: Dok se vi naslikavate mi smo uvijek na prvoj crti

Veliku je prašinu digla izjava Damira Truta o navijačima koji nesebično pomažu već danima mjestima stradalima u potresima. Ravnatelj Civilne zaštite kaže da cijeni dobru namjeru navijača koji pomažu područjima pogođenima razornim potresom, ali da su tamo smetali.

POGLEDAJTE PETRINJU PRED NOVU GODINU:

- To što su se navijači organizirali, to je želja nekome pomoći i to je ok, ali u tom trenutku to nije bilo dobro. Trebali su pričekati par sati ili dana. I što su napravili? Zakrčili su nam sve i nisu službe mogle prolaziti. Onda smo imali sad nekoliko dana ljude koji su tu glavinjali, pili i tukli se po terenu. Morali smo se baviti njima umjesto stradalima. Ja ih sve poštujem, i ja sam bio navijač, imaju srce i snagu, ali kad ih je ovdje 2000, pa malo budu divlji, to nam stvara probleme. Možda za koji dan da dođu organizirani, a ne odjednom 1600 - kazao je Trut za 24sata, a odgovor je na Facebooku ubrzo stigao.

Navijačke stranice po Facebooku oštro su se okomile na njega, kao i ljudi kojima su navijači pomogli, a svi dijele jedan status Valentine Kelković.

- Sram Vas može biti!!! Taj navijač je i moj muž, koji je samo čekao da se ja malo smirim da me može pitati je l' mogu sama s klincima, da li on može ići. Taj navijač je čovjek od sto trideset kila koji kad dođe doma plače kao malo dijete i samo nas grli i ljubi, emocionalno je hajde bok. Svi ti dečki su išli svojim autima, svojim kombijima koje su natankali svojim novcem. Ti navijači ovih dana nisu bili doma uz svoju djecu, svoje roditelje. Ti navijači od PRVOG DANA voze po okolnim selima! Gos.Trut, kako izgleda Vaš auto? Moj je sav blatan, iznutra i izvana. Takvi su auti i od ostalih navijača. Ti huligani se danima voze po makadamu da bi došli do svake kuće. Gosp.Trut, Vi ste SRAMOTA hrvatskog naroda!!!!!! #dokjehuliganabitćeiHrvatske - napisala je.

Stranica Bad Blue Boys 1986 napisala je:

- Je li moguće da čovjek koji već godinama ne radi svoj posao ni blizu kako bi to trebalo proziva dobrovoljce (u ovom slučaju kao i u svim ostalim slučajevima udruge navijača koje su prve došle u pomoći na stradalom području) da SMETAJU. Alooo glavonja bolje ti je da šutiš. Da ti nije njih još bi čistili ulice da VAŠE SLUŽBE mogu raditi SVOJ posao - oštro su napisali.



Stranica Hrvatske navijačke skupine napisala je:

- Tisuće i tisuće slika gdje navijači pomažu ljudima, životinjama i imovini, niti jedna da to radi ova trutina, a pogotovo niti jedna da se navijači tuku. Koje besramne laži, da nisu došli organizirani, pa ti si tu trutino da organiziras ljude, došli su momci prije vas pa niste mogli i niste smijeli krasti, dolazimo vam opet. Momci vrijedilo je sve zbog onih ljudi koji su gore do neba zahvaljivali, a ove uhljebe stranačke nemojte doživljavati, navikli smo na bijedne udarce i laži od njih jer drugačije ne mogu... - stoji u objavi.

Javio se i Velimir Bujanec:

- Trutu bi bilo pametnije da u Petrinju ne pušta političke trutove, poglavito iz redova nesposobne vlasti, koji se tamo samo dolaze naslikavati, a za dva tjedna će i onako zaboraviti na sve te ljude i po principu Gunje, krenuti s profiterstvom na velikoj tragediji…

Ali eto, za ubuduće najbolje da navijači ostanu doma pa će hrvatski narod gladan, žedan, na kiši, bez kuća i neutješan dobiti pomoć Civilne zaštite nekoliko dana (pre)kasno. Gradovi će ostati pod ruševinama, djeca bez potrebne skrbi, majke prestravljene, očevi bespomoćni. Valjda se mogu strpjeti malo, zar ne? Stiže Civilna zaštita...