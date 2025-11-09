Slavni Hrvat o životnoj borbi: Teško sam obolio, a ljudi su me izbjegavali kada bi me vidjeli

Legendarni hrvatski nogometaš i bivši član Hajduka Ivan Gudelj (65) bio je veliki nogometni talent koji je bio pred potpisom za Real Madrid. Međutim, sve se srušilo kada je doznao da ima hepatitis B, zbog čega je prekinuo nogometnu karijeru, a umjesto Bernabeua završio je u bolničkoj sobi. Tada je imao samo 25 godina.

Nakon 37 godina, Gudelj je uspio pobijediti opaku bolest zbog čega je postao medicinsko čudo, a to je službeno objavljeno na stranicama Hrvatskog društva za bolesti jetre Hepatos u kolovozu ove godine. Imao je ponude najboljih europskih klubova, ugledni dnevnik L'Equipe uvrstio ga je među 11 najboljih na Mundijalu u Španjolskoj.

– Zbog hepatitisa B, valjda je Bog tako odredio, i kada se vidjelo da više neću moći igrati, većina ljudi me polako počela izbjegavati. jednostavno je nestalo ono što je bilo. I vrijeme ide. U svoj toj muci i liječenju upoznao sam prave ljude, stekao nove prijatelje i poznanike. I to je ta priča. Zato bih poslao poruku ljudima koji vode klubove, u prvom redu čelnicima Hajduka koji je za mene uvijek bio poseban, da jako vode računa o svojim igračima svih kategorija – rekao je Gudelj.

– Prije svega, taj je virus 80-ih godina bio tabu tema. Prve reakcije bile su da sam dobio žuticu i da će se to lako riješiti. Nisam doznao kako sam se zarazio, to je jako teško jer inkubacija traje od dva do šest mjeseci. Organizam mi je oslabio prije utakmice protiv Crvene zvezde 1986. godine. Osjetio sam slabost, povraćao sam i smršavio. Da nešto nije u redu, vidjela je i publika koja je negodovala misleći da simuliram – prisjetio se Gudelj.

– Svašta se pričalo, od toga da imam sidu, jer dok sam bio u bolnici "Dr. Fran Mihaljević" kat ispod bila su dva pacijenta zaražena AIDS-om, do drugih gluposti. Bilo je situacija da su neki prelazili na drugu stranu ulice kad bi me vidjeli ili mi nisu htjeli pružiti ruku. Tada sam doživio nešto zbog čega sam shvatio koliko je Bog velik i ne da ti da završiš u provaliji. Nakon toga mi je tadašnji Hajdukov liječnik rekao, nakon detaljne analize krvi, da imam nešto od čega se može ozdraviti, ali i umrijeti – otkrio je bivši Hajdukov as.

Također je rekao kako je nakon 37 godina dugotrajne borbe uzročnik virusa nestao jer su se stvorila antitijela. Isto tako, životni intervju Gudelj je dao za Večernji list, a možete ga pročitati OVDJE.