Tko je nova zvijezda Hajduka? Rođen na petu godišnjicu Oluje, zvali ga Mr. Posudba, a onda je – eksplodirao

Michele Šego postigao je ove sezone šest pogodaka u 13 kola SuperSport HNL-a. To je već sad čak dvostruko od najboljih Hajdukovih strijelaca iza Marka Livaje u sezoni 2024./2025., u kojoj su po tri pogotka postigli Trajkovski, Kalik, Durdov i Krovinović. Hajduk tako danas nosi specifičan Šegin pečat, i ide mu sasvim dobro, dapače iznad svih očekivanja. Bilo mi mu još i bolje da je Šego realizirao onu kolosalnu šansu u Koprivnici...

Tko je uopće Michele Šego, danas već 25-godišnjak? Taj rođeni Splićanin – rođen na petu godišnjicu Oluje, 5. kolovoza 2000. - debitirao je za bijele 11. veljače 2018. godine u susretu protiv Cibalije u Vinkovcima (5:0) – sad već toliko davno da pamti suigrače kao što su Fomitschow, Borja Lopez, Gentsoglou, Said, Ohandza, Hamza Barry, Kožulj, Almeida... Priliku mu je dao trener Željko Kopić.

U sljedećoj sezoni, 2018./2019., Šego je ostvario samo pet nastupa za prvu momčad bijelih, pa je bio prebačen u Hajduk II u drugoj ligi. Igrao je na poziciji špice, zajedno s Darijem Špikićem, Leonom Krekovićem, Ivanom Delićem. U toj je momčadi proveo i prvi dio sezone 2019./2020., da bi u drugom dijelu bio poslan na posudbu u Slaven Belupo. Za kojega u osam nastupa nije postigao niti jedan pogodak.

Potom je Šego prvi put otišao u inozemstvo, u ljeto 2020. postao je igrač slovenskog Brava. U 13 nastupa postigao je jedan pogodak, da bi u siječnju 2021. ponovno postao – drugoligaški igrač. Naime, Hajduk ga je tada poslao na posudbu u Dugopolje. Tamo je u polusezoni postigao osam pogodaka.

To mu je očito nije bila dovoljno jaka preporuka za trajni povratak u Hajduk, pa je ponovno bio poslan na posudbu u drugu ligu, ovoga puta u Varaždin, u ruke – najprije trenera Marija Carevića, a potom – Marija Kovačevića. U toj je sezoni, 2021./2022., u 27 nastupa postigao sedam pogodaka. I tada, u ljeto 2022., Hajduk se napokon odrekao Šege; završilo je razdoblje posudbi, Šego se oprostio s bijelima i potpisao za Varaždin, tada novog prvoligaša. Vjerojatno je i samome Micheleu laknulo, da ga više ne zovu Mr. Posudba - nakon što je bio posuđivan u čak četiri kluba – Slaven Belupo, Bravo, Dugopolje i Varaždin, odnosno da se napokon negdje osjeti važnim i poželjnim. Od tog ljeta Šego je kao igrač Varaždina ostvario 81 nastup i postigao deset pogodaka. Među ostalim, po jedan je dao Dinamu (1:1), Rijeci (1:1) i Hajduku (1:0).

I tako, preletjevši na Transfermarktu sve pogotke koje je Šego postigao u karijeri u dresovima Hajduka, Hajduka II, Varaždina, Brava i Dugopolja – a bilo ih je ukupno 42 u 37 nastupa – dolazimo do nevjerojatnog podatka: u tim utakmicama njegove momčadi niti jednom nisu bile poražene! Ima 26 pobjeda i 11 remija. Šego zabije – momčad mu ne gubi!

Michele Šego u siječnju 2025. ponovno je postao važan i poželjan Hajduku, koji je za svoga igrača, za svoje „neželjeno dijete”, platio Varaždinu odštetu od 600.000 eura. Tako se rođenom Splićaninu i hajdukovcu Šegi dogodila još jedna nevjerojatna stvar: svoj prvi pogodak za bijele postigao je 9. svibnja 2018. protiv Istre 1961 u Puli, a na sljedećeg je čekao gotovo punih sedam godina, do 10. kolovoza 2025. – kada je zabio Gorici na Poljudu.

Zanimljivo, sve vrijeme svojih putešestvija po posudbama, Michele Šego bio je prepoznat kao kalibar za reprezentaciju, pa je tako nosio dresove selekcija U-17, U-18, U-19, U-20, pa onda i u U-21 – u koju su ga pozvali izbornici Igor Bišćan, a pozom i Dragan Skočić. Šego je tako bio suigrač s današnjim A reprezentativcima, Kotarskim, L. Sučićem, Frukom, Matanovićem, Marcom Pašalićem, Baturinom..., dakle – očito je nešto i vrijedio.

Hajduku danas vrijedi zlata: šest pogodaka, tri asistencije u 15 nastupa. I s Hajdukom je prvi na ljestvici.