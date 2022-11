Skroman učinak Zubca u pobijedi Clippersa, evo i ostalih rezultata

Clipperse je do pobjede predvodio Norman Powell sa 26 koševa, dok je Paul George ubacio 21, sve u prvom poluvremenu.

George je odsjeo drugo poluvrijeme s bolovima u desnom koljenu nakon što je pogodio pet trica. Ozbiljnost njegove ozljede tek će se utvrditi, ali ostatak utakmice bio je na klupi u dresu.

Reggie Jackson dodao je 20 poena za Clipperse. Jakob Poeltl bio je najbolji u redovima San Antonia, kojem je ovo četvrti uzastopni poraz i deveti u zadnjih deset utakmica, sa 20 poena.

Sinoć su odigrane još četiri utakmice, a najneizvjesnija je bila ona između Atlanta Hawksa i gostujućih Toronto Raptorsa u kojoj je domaća momčad slavila nakon produžetka sa 124-122.

Rookie AJ ​​Griffin uhvatio je dodavanje Trae Younga i pucao na zvuk sirene za kraj produžetka za pobjedu Atlante.

O.G. Anunoby je izveo dva slobodna bacanja za izjednačenje Raptporsa 3,8 sekundi do kraja. Atlanta je, bez timeouta, dodala loptu do Younga, koji je visoko prebacio loptu prema rubu. Griffin je uhvatio loptu u zraku u blizini koša i ispustio je u njega dok se oglasila sirena.

Griffin je ubacio 17 poena, osam u produžecima, uz pet skokova, dok je Young zabio 33 koša uz 12 asistencija.

Napadač Raptorsa Scottie Barnes predvodio je šest dvoznamenkastih strijelaca sa 28 poena. Anunoby je dodao 27 poena.

Indiana Pacersi su kod kuće u također napetoj završnici sa 114-113 nadigrali Orlando Magic.

Orlando je poveo 113-109 minutu i 43 sekunde prije kraja kada je Wagner zabio jednu od svojih pet trica. Aaron Nesmith je odgovorio tricom i približio Indianu na jedan poen. Nakon toga je realizirao dva slobodna bacanja 9,6 sekundi za 114-113. Wagner je promašio šut za pobjedu Orlanda 5,1 sekundu prije kraja.

Nesmith je utakmicu završio s rekordom karijere od 19 koševa, a Tyrese Haliburton je ubacio 22 poena uz 14 asistencija za Indianu kojoj je ovo četvrta pobjeda. Franz Wagner predvodio je Orlando s 29 poena, dok je Bol Bol imao 22 poena i 11 skokova.

Utah Jazz je u gostima sa 118-113 bio bolji od Portland Trail Blazersa, a Jordan Clarkson je zabio osam koševa za redom na kraju zadnje četvrtine i osigurao Utahu, koji ima najbolji rekord u Zapadnoj konferenciji, pobjedu.

Malik Beasley predvodio je sve strijelce s 29 poena za Utah koji je u trećoj četvrtini stvorio prednost od 19 koševa.

Najbolji pojedinac Portlanda bio je Anfernee Simons sa 23 poena.

Minnesota Timberwolves su sa 112-109 svladali Philadelphia 76erse, a pobjedu im je osigurao Anthony Edwards sa 25 koševa.

Joel Embiid je za Sixerse ubacio 32 koša uz devet skokova i šest asistencija, a Shake Milton je dodao 27 poena.