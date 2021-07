Skandalozan video: Trener šamarao i tresao Nijemicu, navijači diljem svijeta zgroženi

Društvenim mrežama širi se šokantan video na kojem se vidi kako trener šamara njemačku džudašicu Martynu Trajdos uoči borbe.

Trener Claidiu Pusa uoči meča s Mađaricom Szofi Ozbas je uhvatio njemačku olimpijku za kimono i protresao je iz sve snage. Zatim joj dao dva šamara.

A o svemu se oglasila Nijemica koja brani svojeg trenera.

"Izgleda da (protresanje i šamaranje) nije bilo dovoljno snažno. To je ritual koji sam izabrala prije natjecanja. Moj trener radi ono što želim da me motivira", napisala je Nijemica nakon brojnih komentara.

Unatoč ovom bizarnom ritualu, Martyna Trajdos je tu borbu - izgubila.

>> Pogledajte kako je to izgledalo

🚨 | NEW: Pre-fight ritual of German judo competitor Martyna Trajdos and her coach



pic.twitter.com/f5E4eMwqlD