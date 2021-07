Sinkovići u borbi za zlato: 'Možemo mi to!'

Hrvatski veslači braća Martin i Valent Sinković uvjerljivo su izborili plasman u finale dvojaca bez kormilara na Olimpijskim igrama u Tokiju.

U svojoj polufinalnoj utrci braća Sinković pobijedili su s vremenom 6:15.63, ostavivši iza sebe posadu Srbije s vremenom 6:17.47 i posadu Kanade s vremenom 6:19.15.

"Prošlo je polufinale i jako smo zadovoljni s utrkom. Bili su teški uvjeti, vjetar, vrućina, jako sunce, ali smo unatoč svemu dobro odradili. Kontrolirali smo utrku od početka do kraja tako da smo jako sretni," rekao je Valent Sinković.

U drugoj skupini mjesto u finalu izborile su posade Rumunjske, Danske i Španjolske.

"Bila je to kontrolirana utrka od prvog do zadnjeg zaveslaja. Već nakon 200, 300 metara imali smo sve pod kontrolom imali. Sutra ćemo morati ići brže i jače, ali možemo mi to. Na kraju nismo dali sve od sebe što je dobro jer imamo još prostora. Zadovoljni smo s utrkom i jedva čekamo sutrašnje finale," dodao je Martin.