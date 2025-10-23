Naši Portali
KOŠARKA

Skandal trese NBA ligu: Uhićeni glavni trener Blazersa i zvijezda Heata! Sumnja se na povezanost s mafijom

NBA - China Games 2025 - Brooklyn Nets v Phoenix Suns
TYRONE SIU/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
23.10.2025.
u 16:41

Slučaj se nadovezuje na onaj bivšeg centra Toronto Raptorsa Jontaya Portera koji je prošle godine priznao kako je namještao vlastitu statistiku u dvije utakmice u karijeri

Razigravač Miami Heata Terry Rozier i trener Portland Trail Blazersa Chauncey Billups uhićeni su u četvrtak u sklopu dviju odvojenih akcija, ali obje su povezane s ilegalnim kockanjem piše ESPN

31-godišnji bek uhićen je u četvrtak ujutro u hotelu u Orlandu, samo dan nakon utakmice njegovog Heata protiv Orlando Magica. Njegovo uhićenje povezano je sa sumnjivim kladioničarskim aktivnostima uoči utakmice koja se igrala 23. ožujka 2023. između njegovog tadađnjeg kluba Charlotte Hornetsa i New Orleans Pelicansa

Nećete vjerovati kakav skupocjeni poklon je Modrić kupio suigračima jer je odbio tradiciju Milana!

Kladionice su tada uočile velik broj oklada da će Rozier u toj utakmici ostvariti učinak manji od njegovih prosjeka u sezoni kad su u pitanju poeni, skokovi i asistencije. Rozier je u toj utakmici proveo samo deset minuta na parketu prije nego ga je napustio zbog navodne ozljede stopala. Rozier se kasnije te godine više puta sastajao s predstavnicima lige i FBI-ja, kaže njegov odvjetnik Jim Trusty, a liga je provela i istragu koja je pokazala kako nije bio povezan s tim okladama.

Što se Billupsa tiče, njegovo uhićenje dio je posebne istrage o ilegalnoj pokerskoj organizaciji koja je navodno povezana i s mafijom, piše ABC News. NBA prvak s Detroit Pistonsima i MVP finala 2004. trebao bi se tijekom četvrtka pojaviti na prvom sudskom ročištu.

VEZANI ČLANCI: 

Slučaj se nadovezuje na onaj bivšeg centra Toronto Raptorsa Jontaya Portera koji je prošle godine priznao kako je namještao vlastitu statistiku u dvije utakmice u karijeri te je zbog toga doživotno izgnan iz NBA lige. NBA i povjerenik Adam Silver tako su pokazali koliko se protive klađenju među sportašima, a u nekim saveznim država u SAD-u klađenje na sportske događaje je u potpunosti ilegalno.

Istočni okrug New Yorka i direktor FBI-ja Kash Patel najavili su press konferenciju za četvrtak kako bi otkrili detalje uhićenja.

Ključne riječi
Chauncey Billups klađenje mafija uhićenje NBA liga

