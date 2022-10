Skandal, policija pretukla bivšeg reprezentativca: 'Maltretirali su me! Slomio sam ruku'

Veliki skandal dogodio se u petak u Crnoj Gori, a bivši nogometaš Sarajeva Damir Kojašević tvrdi da ga je policija pretukla bez ikakvog razloga, pišu s portala Klix.ba.

Ističe da je povrijeđen te da ima medicinsku dokumentaciju. U razgovoru za crnogorski CdM najavio je tužbu protiv policajaca. U međuvremenu, objavljen je i snimak događaja.

- To se dogodilo kod OŠ 'Marko Miljanov' na Koniku. Išao sam u školu za sina, a ekipa policije je bila iza mene i upalil su rotaciju da me zaustave. Stao sam i pretresli su auto i mene. Pitali su me imam li što da prijavim, ko sam, što sam. Rekao sam da nemam nikakav prekršaj. Onda tu počinje maltretiranje, udarili su me par puta. Baš nikome ništa nisam uradio, još mi je ruka slomljena - rekao je Kojašević za CdM.

Jedno vrijeme je nastupao za makedonski Vardar koji je igrao u drugom prekolu Lige prvaka protiv Dinama.

