ANKETA Tko bi prema Vašem mišljenju trebao ići u Katar umjesto ozlijeđenog Kalinića?

Golman Hajduka Lovre Kalinić doživio je tešku ozljedu na susretu protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj i propustiti će skorašnje svjetsko prvenstvo u Kataru.

Stradali su križni ligamenti što znači da Kalinića neće biti barem šest mjeseci između vratnicu, a izborniku Zlatku Daliću treba i novi vratar.

Prve dvije opcije su sigurne, Ivica Ivušić i Dominik Livaković bore se za mjesto prvog 'portira', no sada se iznenadno otvorilo jedno mjesto u avionu za Bliski istok.

Prvi favorit za poziciju trećeg čuvara mreže je Ivo Grbić koji je sjajno zamijenio Jana Oblaka, više o tome pročitajte OVDJE.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Rayo Vallecano - Metropolitano, Madrid, Spain - October 18, 2022 Atletico Madrid's Ivo Grbic during the warm up before the match REUTERS/Juan Medina Photo: JUAN MEDINA/REUTERS

Svojoj šansi se nadaju i Nediljko Labrović iz Rijeke te Simon Sluga koji nastupa za bugarskog prvaka Ludugorec, ali putnik bi možda mogao biti i Dominik Kotarski koji nastupa za grčki PAOK.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 28.03.2021., stadion Bonifika, Koper, Slovenija - UEFA Europsko U21 prvenstvo, skupina D, Hrvatska - Svicarska. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Tko treba biti treći vratar Hrvatske umjesto Lovre Kalinića? Ivo Grbić 76,71% +

Simon Sluga 4,11% +

Dominik Kotarski 13,70% +

Nediljko Labrović 2,74% +

Ivor Pandur 2,74% +

