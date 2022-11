Sjajni okršaji u osmini finala: Modrić na Kloppa, Gvardiol i Olmo protiv Pepa

Danas se u 12 sati u Nyonu održao ždrijeb parova osmine finala Lige prvaka.

Pobjednici skupina bili su nositelji u ždrijebu, a drugoplasirani nenositelji. U osmini finala ne mogu se susresti klubovi iz istih država, kao i klubovi koji su već igrali jedni protiv drugih u grupnoj fazi.

Svi će nositelji u prvim utakmicama osmine finala ići na gostovanje.

Prvi susreti osmine finala Lige prvaka igraju se od 14. do 22. veljače, a uzvrati od 7. do 15. ožujka.

Evo parova koje je ždrijeb odredio:

Bring it on! 👊



Which tie can't you wait for?#UCLdraw pic.twitter.com/tiWnYYTdXj