Sjajni Janc vodio Slovence do pobjede u skupini u kojoj je i Hrvatska: Evo što to znači za našu reprezentaciju

U prvom susretu 2. kola skupine II, drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva, Slovenija je pobijedila Mađarsku sa 35-32.
Nakon izjednačenog otvaranja u kojem se igralo gol za gol, Mađarska se prva odvojila, povevši sa 8-6. U 28. minuti Mađari su imali i četiri gola prednosti (16-12), ali je do odmora Slovenija smanjila na dva gola minusa (15-17).
Slovenija je u drugi dio ušla serijom 3-0, stigavši do prednosti 18-17, da bi u 40. minuti imala i dva pogotka viška. Tri minute kasnije Slovenija je stigla i do plus tri (23-20).Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru
Odabranici Uroša Zormana do kraja susreta nisu ispuštali prednost. Mađarska je četiri minute prije kraja smanjila na smo gol minusa (30-29), no više od toga nije išlo.
Sloveniju je do pobjede predvodio Blaž Janc s 10 golova, dok je na mađarskoj strani najefikasniji bio Bence Imre s osam golova.
Večeras se još sastaju Švedska - Island, te Švicarska - Hrvatska.
Na ljestvici nepotpunog kola vode Švedska i Slovenije sa po četiri boda.
U slučaju da Švedska očekivano pobjedi Island i Hrvatska Švicarsku, Šveđani bi se dodatno odvojili na vrhu skupine dok bi susret Hrvatske i Slovenije koji je na rasporedu u utorak bi gotovo pa sigurno trebao odlučivati o drugom mjestu u skupini i plasmanu u polufinale. Slovence u posljednjem kolu u srijedu očekuje Island, a Hrvatsku Mađarska.