Sjajni Janc vodio Slovence do pobjede u skupini u kojoj je i Hrvatska: Evo što to znači za našu reprezentaciju

U prvom susretu 2. kola skupine II, drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva, Slovenija je pobijedila Mađarsku sa 35-32.

Nakon izjednačenog otvaranja u kojem se igralo gol za gol, Mađarska se prva odvojila, povevši sa 8-6. U 28. minuti Mađari su imali i četiri gola prednosti (16-12), ali je do odmora Slovenija smanjila na dva gola minusa (15-17).

Slovenija je u drugi dio ušla serijom 3-0, stigavši do prednosti 18-17, da bi u 40. minuti imala i dva pogotka viška. Tri minute kasnije Slovenija je stigla i do plus tri (23-20).

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Odabranici Uroša Zormana do kraja susreta nisu ispuštali prednost. Mađarska je četiri minute prije kraja smanjila na smo gol minusa (30-29), no više od toga nije išlo.

Sloveniju je do pobjede predvodio Blaž Janc s 10 golova, dok je na mađarskoj strani najefikasniji bio Bence Imre s osam golova.

Večeras se još sastaju Švedska - Island, te Švicarska - Hrvatska.

Na ljestvici nepotpunog kola vode Švedska i Slovenije sa po četiri boda.

U slučaju da Švedska očekivano pobjedi Island i Hrvatska Švicarsku, Šveđani bi se dodatno odvojili na vrhu skupine dok bi susret Hrvatske i Slovenije koji je na rasporedu u utorak bi gotovo pa sigurno trebao odlučivati o drugom mjestu u skupini i plasmanu u polufinale. Slovence u posljednjem kolu u srijedu očekuje Island, a Hrvatsku Mađarska.