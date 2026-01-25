Frustrirani Islanđani ne mogu podnijeti poraz od Hrvatske: 'Počeo sam mrziti Sigurdssona!'

Nakon dramatične pobjede Hrvatske protiv Islanda od 30:29, bivši islandski reprezentativci Asgeir Orn Hallgrímsson i Johann Gunnar Einarsson analizirali su utakmicu i trenerski dvoboj dvojice sunarodnjaka na suprotnim klupama - hrvatskog izbornika Dagura Sigurdssona i islandskog Snorrija Gudjonssona, prenosi tamošnji medij Visir.

Iako je Island poražen, Hallgrímsson smatra da njihov izbornik Snorri nije bio taktički nadigran, ali je istaknuo kako je Sigurdsson još jednom pokazao svoje trenersko umijeće.

- Dagur je i dalje bio pametan. Mislim da je izvukao poruke iz onoga što se dogodilo u utakmici prije točno godinu dana. Bio je pametan, ubacio je Matea Maraša na poziciju lijevog vanjskog, igrača koji nije puno igrao na turniru, zatim stavlja lijevog vanjskog Ivana Martinović u sredinu, samo da nas slomi. Onda ti šuteri jednostavno dolaze i pogađaju prije nego što mi reagiramo - izjavio je.

Einarsson je ustvrdio da figurativno počinje mrziti Sigurdssona: 'Zapravo ga pomalo počinjem mrziti. Ne mislim da je ova Hrvatska nešto posebno, Luka Cindrić je tu u završnici i promašuje. Šuteri nisu svjetska klasa, samo su veliki momci. Pivot ne dobiva loptu sve do posljednja dva napada. Inače - ništa. Ipak nekako uspije izvući sjajne predstave protiv nas, počinje me to živicirati', zaključio je Johann Gunnar Einarsson.