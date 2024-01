Šipić: Ozračje je odlično, imam baš neki dobar osjećaj za ovaj EP

Marin Šipić bit će jedan od trojice kružnih napadača hrvatske rukometne reprezentacije koja je danas otputovala na Europsko prvenstvo u Njemačku. Za Šipića će ovo biti treći nastup na europskim prvenstvima. Debitirao je 2020. godine kada je Hrvatska osvojila srebrnu medalju. Još je igrao prije dvije godine u Mađarskoj kada se pak nismo proslavili.

– Imam baš dobar osjećaj uoči ovog prvenstva. Ozračje u reprezentaciji zaista je odlično, a čini mi se da smo i više nego dobro odradili dvije utakmice na Croatia cupu kada smo pobijedili Crnu Goru i Sloveniju, dvije reprezentacije koje također pucaju na visok plasman na EP-u. Nema kod nas podjele na starije i mlađe igrače, svi se međusobno družimo – rekao je Šipić.

Prva utakmica protiv Španjolske bit će jako važna?

– Svi smo svjesni da odmah na početku moramo punim gasom. Nikako ne smijemo ući u utakmicu kao prošle godine na SP-u kada smo olako izgubili od Egipta i s tim smo porazom odmah izgubili sve izglede za daljnji plasman. Dobro, tamo je bio takav sustav da primjerice Egipat nije imao od koga izgubiti u prvom i drugom krugu pa smo brzo išli doma. Sada je situacija malo drugačija. Kada se u drugom krugu spoje tri skupine, u našoj će osim Španjolske i nas biti Francuska, Njemačka, Island... Tu svatko svakoga može pobijediti.

Ne vjerujete da će Švicarska proći, zemlja u kojoj trenutačno igrate?

– Teško će Švicarska proći kraj domaćina i Francuske. Daleko od toga da nemaju dobru reprezentaciju. Na pripremnom turniru ostvarili su sve tri pobjede. I dalje se u reprezentaciji sve vrti oko Andyja Schmida, mog suigrača iz Kriensa. Za njega će ovo Europsko prvenstvo biti oproštaj od reprezentacije – dodao je Šipić.

U Mannheimu bi Hrvatska trebala imati veliku podršku navijača, tko će vas posebno bodriti?

– U petak iz Luzerna u Mannheim stižu mama i supruga.

Kako se slažete s ostala dva naša kružna napadača?

– Ma odlično. Načinovića sam znao od ranije, Kušana sam tek sad upoznao. Obojica igraju u oba pravca, obojica dolaze iz jake francuske lige.

Dobro, i vi ste napredovali ove sezone, posebno u obrani.

– Hvala mom treneru u Kriensu koji mi dopušta igranje cijelu utakmicu u oba smjera. Puno sam naučio igrati u obrani. Izbornik Perkovac koristi me kao dvojku ili peticu u obrani 6-0, ali i u ostale dvije vrste obrane igram tu poziciju u obrani.

Kako se u napadu snalazite kada vam lopte dijele takvi majstori kao to su Duvnjak, Cindrić ili Karačić?

– Još se malo privikavamo jedni na druge. Naime, oni u svojim klubovima imaju različite tipove kružnih napadača. Neki su viši od mene, neki fizički jači. Ali, bit će to sve u redu. Žao mi je što neću iskusiti kako je to igrati rukomet na nogometnom stadionu, pred 55.000 gledatelja. Sve dojmove kako je to bilo prenijet će mi Schmid, kad se vratimo u Luzern.

Kakva je situacija u švicarskoj ligi?

– Mi smo trenutačno drugi, iza Kadettena, koji s klupe vodi Hrvoje Horvat, bivši izbornik Hrvatske. Tamo odlično brani Pilipović koji je ovdje s nama, a i Sandro Obranović se preporodio. U Švicarskoj u doigravanje ide prvih osam momčadi i moja su predviđanja da ćemo u finalu doigravanja igrati upravo Kadetten i mi.

Ove sezone u klub vam je došao i Željko Musa.

– Igrali smo zajedno u Zagrebu. Ma, Musa je čudo, pogotovo u obrani. Suigrači su ga dobro prihvatili, a u svlačionici je prava pozitiva. Puno smo dobili njegovim dolaskom – zaključio je Šipić.