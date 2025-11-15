Sinner treću godinu zaredom u finalu Torina: Nastavio još jedan čudesni niz

Branitelj naslova osvojenog prošle godine na ATP finalu u Torinu, 24-godišnji Talijan Jannik Sinner (ATP - 2.) treću godinu zaredom došao je do meča za trofej na završnom turniru osmorice najboljih tenisača u sezoni pobijedivši u subotnjem polufinalu Australca Alexa de Minaura (ATP - 7.) sa 7-5, 6-2.

Bio je to 13. međusobni dvoboj ove dvojice tenisača, a Sinner je došao i do 13. pobjede. De Minaur je u tih 13 susreta s Talijanom uspio osvojiti samo dva seta.

U ovom polufinalu je Australac uspio držati korak do završnice prvog seta u kojoj je poveo s 5-4, ali je izgubio sljedećih sedam gemova i ostao bez prilike za ozbiljniju prijetnju.

Bila je ovo Sinnerova 30. uzastopna pobjeda na dvoranskim turnirima. Posljednji poraz je doživio baš u Torinu, kad ga je u meču za trofej na ATP Finalu 2023. svladao Novak Đoković.

Ovo je Talijanu 33. finale u karijeri te deseto u ovoj sezoni u kojem će pokušati doći do šestog trofeja u 2025. i 24. u karijeri.

Sinnerov suparnik u meču za naslov bit će pobjednik dvoboja između svjetskog "broja 1" Španjolca Carlosa Alcaraza i Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea (ATP - 8.).

U konkurenciji parova prvi su finalisti Finac Harri Heliovaara i Britanac Henry Patten koji su sa 6-4, 6-3 svladali domaće miljenike Simonea Bolellija i Andreu Vavassorija. Za trofej će igrati protiv britanskog para samo je pitanje hoće li to biti Joe Salisbury i Neal Skupski ili Julian Cash i Lloyd Glasspool.