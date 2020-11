Sin slavnog Hrvata debitirao za Hrvatsku s 18 godina: Ovo je slađe od rođendanske torte

U utakmici u kojoj nisu bili favoriti, barem ne po općem dojmu o snazi košarke u Hrvatskoj i Turskoj, hrvatski košarkaši odigrali su maestralnu partiju. Predvođeni iznimno raspoloženim centrom Mirom Bilanom (30 koševa, 12 koševa, 2 asistencije) i prekaljenim krilom Željkom Šakićem (17 koševa, 5 skokova), Hrvati su u Istanbulu pobijedili Turke sa 79:62. A to je našu reprezentaciju dovelo do skora 3-0 i praktički osiguranog plasmana na Eurobasket 2022. A njega bi mogao ugroziti samo neki suludi rasplet u skupini (da svi imaju 3-3) uz tri hrvatska izrazito visoka poraza s kojim bismo poništili sadašnju koš-razliku od "plus 43".

Od završnih "plus 17" još impresivniji dojam ostavlja podatak iz kretanja rezultata a on kaže da je Hrvatska potkraj 17. minute povela sa, vjerovali ili ne, 40:15. A upravo na to vodstvo referirao se i, daleko najbolji, igrač utakmice Miro Bilan:

- Nisam iznenađen s našim prvim poluvremenom jer ovo nije bilo prvi put da mi odigramo dobro prvo poluvreme, no još važnije je bilo što smo svih 40 minuta bili usredotočeni i što smo kontrolirali utakmicu do kraja. A to je posebno važno protiv jakih suparnika jer utakmice idu gore-dolje, a presudno je biti fokusiran u teškim trenucima, onda kada ti ne ide.

A upravo to su naši dečki uspjeli uspostaviti nakon kraće krize početkom drugog poluvremena u koje se ušlo s hrvatskom prednošću 45:24. Uz samo dvije izgubljene lopte kojih je u nastavku bilo više, ali ne toliko da bi zavladala panika. A da se to ne bi dogodilo izbornik Mršić je nakon turske serije 9-0, i spoznaje da imamo problem s prenošenjem lopte, uveo i drugog razigravača da omekša pritisak Turaka kojeg su radili već u prednjem polju, na igrača s loptom.

- U nastavku utakmice Turska je počela igrati puno jače u obrani, no imali smo igrače koji su se tome znali oduprijeti - kazao je Šakić koji je, upravo, bio jedan od tih prijelomnih igrača.

Nakon što je, na otvaranju posljednje četvrtine, Larkin promašio otvorenu tricu, Šakić je pogodio za 64:51. Još jednom je zabio Šaka za odbijanje naleta Turaka, ovaj put dvicu kod 68:60. Šlag na torti bila je njegova trica sa deset metara za 75:63 i to u dodatnom hrvatskom posjedu lopte nakon Sanlijeve nesportske na Bilanu koji je pak tada, minutu i pol prije kraja, bio smiren na crti za slobodna bacanja.

- Tako sam sretan zbog našeg momčadi ali i našeg stručnog stožera. Dokazali smo da smo sjajan tim. Sada smo u ovim kvalifikacijama na 3-0, no želimo više. Ovo nije naš limit. Nadam se da u budućnosti možemo napraviti nešto veliko - zborio je ushićeni Šakić.

Reakcije ponosa nije suzdržavao niti izbornik Veljko Mršić:

- Ja sam stvarno ponosan na momčad kako je izgledala cijelu utakmicu, a posebice prvu četvrtinu koja je bila fantastična i u kojoj smo poveli 24:7. Mi smo prava momčad, uživamo u vremenu provedenom zajedno i to se vidi i na terenu. Igrali smo jako dobru obranu što govori i to da smo Tursku sveli na 62 koša, a to je momčad u kojoj ima strašnih napadača predvođenih Larkinom.

A dotični gospodin - kojeg etiketiraju trenutno najboljim košarkašem koji igra u Europi - protiv hrvatske obrane nije se naigrao. Za 31 i pol minutu upisao je tek 12 koševa i pet asista zacijelo i zahvaljujući stalnom pritisku njegovih hrvatskih čuvara, ali i činjenici, manjim dijelom, da je večer prije u Beogradu igrao euroligašku utakmicu za svoj Anadolu Efes.

Dodatno sretan zbog ove pobjede bio je debitant Roko Prkačin kojemu je izbornik povjerio 15 minuta na parketu što je ovaj iskoristio za šest koševa. Samo dan prije, Prkačin junior (sin Nikole) imao je još jedan razlog za slavlje:

- Dan prije ove utakmice proslavio sam 18. rođendan i ovo mi je bio rođendanski poklon. S obzirom da ga nisam mogao slaviti s prijateljima, onda je ovo ispalo još bolje.

Što je bilo boljeg okusa? Torta ili sjajna pobjeda njegove momčadi?

- Čokoladna torba bila je sjajna, no ova pobjeda od 17 koševa još je boljeg okusa - kazao je Prkačin.