Sin NBA legende promijenio spol i postao djevojčica: Oslovljavajte me s 'ona' i zovite Zaya

Dwyane Wade, danas 41-godišnja legenda NBA lige, u braku s bivšom suprugom Siohvaughnom Funches postao je otac dvoje djece. Razveli su se 2010., nakon osam godina braka, u kojem su dobili sinove Zairea i Ziona. Proslavljeni košarkaš prije tri je godine objavio kako je Zion (15) odlučio promijeniti spol. U subotu je službeno dobio papire i sada je djevojčica Zaya.

- Morao sam se pogledati u ogledalo kada je moj sin tada imao tri godine. Supruga i ja primijetili smo da on nije bio u dječačkom ozračju kao Zaire. Morao sam se pogledati i reći: 'Što ako tvoj sin dođe kući i kaže ti da je homoseksualac? Što ćeš učiniti? Kako ćeš postupiti? - rekao je košarkaš.

U emisiji voditeljice Ellen DeGeneres objasnio je kako mu je otkrio da želi promijeniti spol. Dobio je punu podršku roditelja.

- Zion je došao kući i rekao: 'Želim s vama pričati, spreman sam istupiti i živjeti onako kako želim. Želim da me oslovljavate s 'ona' i volio bih da me zovete Zaya - ispričao je Dwyane u emisiji The Ellen Show.

Dwyane Wade cijelu je karijeru proveo u NBA-u, u kojem je igrao od 2003. do 2019. godine. Sve do 2016., bio je član Miami Heata, s kojim je osvojio tri naslova prvaka.

Po jednu sezonu zatim je odradio u Chicago Bullsima i Cleveland Cavaliersima, a oprostio se u Miamiju, gdje se vratio odraditi posljednjih godinu dana. Čak 13 puta nastupao je u NBA All-Star utakmicama.