Sin legendarnog Jasmina vraća se na Bačvice. Repeša sa Splitom napada trofeje i ABA ligu

Ono što se već neko vrijeme znalo, samo nije bilo pečatirano, sada je i službeno objavljeno. Na klupi Košarkaškog kluba Split dosadašnjeg će trenera Veljka Mršića, osvajača Ćosićeva kupa, naslijediti Dino Repeša.

Dojučerašnji trener Cedevite Junior bio je vodeći kandidat za klupu Cibone, ali kada je postalo bjelodano da taj nekad veliki klub neće igrati ABA ligu, Repeša se priklonio drugom hrvatskom klubu koji ima veliku prošlost, ali sadašnjost mu je ipak nešto bolja od one slavnog zagrebačkog kluba.

Inače, splitska sredina Repeši junioru nije strana jer je još tamo početkom tisućljeća njegov otac Jasmin bio trener žutih.

– Živjeli smo na Bačvicama, a ja sam pohađao OŠ Pojišan i vežu me lijepa sjećanja za igralište ispred škole. Drago mi je da sam se vratio tu gdje sam imao lijepo djetinjstvo – kazao je Dino Repeša najavivši sljedeće:

– Imao sam i neke opcije u inozemstvu, no izabrao sam Split zbor projekta koji mi je prezentiran. Želimo sastaviti momčad koja može parirati u ABA ligi, a u domaćem prvenstvu boriti se za trofej sa Zadrom. Izazova se ne bojim, ovo mi je osma sezona u ulozi glavnog trenera, a u trenerski posao sam ušao s 19 godina kao pomoćnik Jusupu u KK Zagreb.