Premijer Plenković: Dugo nismo imali tako eksplozivnog igrača, a izbornik očito ima autoritet znanja

Bez obzira na suparnika iz treće lige, hrvatski košarkaši trudili su se protiv Danaca kao ne postoji sutra. A to je upravo ono što propovijeda izbornik Tomislav Mijatović, bespoštednu borbu za svaku loptu i protiv svakog suparnika, ma koliko nedorastao bio. Jer samo se takvim pristupom gradi gard pobjednika, posebno ako ste dospjeli ovako nisko kao hrvatska reprezentacija – do pretkvalifikacija za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Matković leti i u obrani i napadu

A sve to što se u subotu navečer moglo vidjeti u Opatiji, dopalo se i hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću koji koristi svaku priliku kako bi gledao košarku. A kako je sada na odmoru u obližnjoj vili, predsjednik Vlade RH čest je gost utakmica reprezentacije koja svoju ljetnu bazu ima upravo u Opatiji.

– Gledao sam Ukrajinu, sada Dansku, a planiram doći i sljedeće subote na Norvešku. Sviđa mi se što nam je momčad jako borbena. Lijepo je vidjeti kada se igrač, kao što je to učinio Kalajžić, na "plus 26" baci za izgubljenom loptom. Samo da to ne završi kao ono s mladim Ružićem i tri šava na bradi.

Osim nove nade Ružića, napadačkih rješenja Šarića, atletske moći Hezonje, tricaša Nakića i blistave šuterske večeri Smitha, premijer je svjedočio i letačkim sposobnostima Karla Matkovića (četiri osvojene lopte):

– Dugo nismo imali tako eksplozivnog centra, s takvim odrazom, koji leti i u obrani i u napadu.

Sviđa se premijeru i novi izbornik Tomislav Mijatović.

– Ozbiljan je i očito je da ima autoritet znanja.

A s Mijatovićem smo imali priliku porazgovarati nakon utakmice, kada je opet govorio o svojim načelima.

– Namjera nam je nikoga ne podcijeniti, ali ni ikoga precijeniti i jedino se tako možemo plasirati na najveće svjetske smotre. Vjerujem da to možemo postići ako ostanemo skromni i gladni, ali i ako budemo agresivni. Ideja je da nikad ne odustanemo od ideje naše igre. Ne možeš nikoga pobijediti u pet minuta, ali neke možeš slomiti u 15., a neke u 39. minuti.

Zadovoljan je bio Mijatović i s 26 asistencija, ali i 21 prisiljenom pogreškom danskih suparnika što je rezultat i visokog pritiska kojem je, u početku susreta, ton davao Jaleen Smith.

– Jay je odigrao fenomenalnu utakmicu. Povukao je suigrače s defenzivnim pritiskom i šest asistencija što su odlike karakternog igrača.

S obzirom na takav pristup Smitha je nagradio šut pa je Hrvatska na njegovim tricama (četiri, ukupno 24 koša) gradila razliku.

– Presudila je naša dubina pa su tako i Kalajžić, s gotovo četiri minute, i Krajnović s dvije i nešto pridonijeli konačnoj visokoj razlici. Za razliku od utakmice protiv Norveške, ovoga puta smo suparniku dali do znanja tko je gazda u skupini.

Ono što je u ovoj utakmici bilo drukčije nego u prethodne ovoljetne tri (Mađarska, Ukrajina, Norveška) jest da Mario Hezonja, naš najpotentniji skorer, nije bio prvi strijelac. Nije bio ni drugi (Šarić 18) već je, poput Nakića, zabio 12 koševa. Evo kako je, po riječima izbornika, došlo do toga:

– On svojom nazočnošću na terenu privlači pozornost svih obrana. Kada je on na parketu, svi gledaju gdje se nalazi, kako ga limitirati. No ovoga je puta pridonosio asistencijama i skokovima i to je njegova veličina, da i bez ubačenih 25-30 koševa može na druge načine sudjelovati u pobjedi. Večeras nije imao potrebu dati puno koševa, ali je sudjelovao u svim drugim aspektima igre.

Šarić je kapetan koji okuplja

Premda je igrao samo 19 i pol minuta, Šarićev kapetanski doprinos bio je upečatljiv (18 koševa, 5 asista, 4 skoka, 2 osvojene lopte).

– Njegova veličina je u tome što ponekad igra i previše za momčad. Bilo je situacija koje je mogao sam završavati, no on je tražio suigrače na šuterskim pozicijama, a i bodrio je petorku na parketu kad je bio na klupi. Meni je drago kada su svi unutra, kada klupa skače, to je slika zajedništva.

Nakon utakmice kapetan se raspitivao tko sve Hrvatsku očekuje po putu, a sljedeće prepreke trebale bi biti Njemačka, Izrael i Cipar. U ime zajedništva, pa makar njega u nekima od tih utakmica i ne bilo, Šarić će djelovati na uobičajeni način.

– Dario u ovakvim prigodama uvijek organizira neku večeru za momčad baš u svrhu dodatnog zbližavanja među igračima. Potičem ta druženja izvan terena, kao i zajedničke odlaske na kavu ili plažu i slično, jer jedino tako možemo postati združena momčad.