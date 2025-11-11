Sin jugoslavenske legende zgrozio Srbiju, odbio je izbornikov poziv: 'Žao mi je...'

Novi izbornik srpske nogometne reprezentacije Veljko Paunović potvrdio je vijest koju su navijači najmanje željeli čuti: Mile Svilar, talentirani vratar Rome, definitivno je zatvorio vrata reprezentaciji Srbije. Paunović je u razgovoru za TV Arena sport otkrio kako je osobno kontaktirao Svilara u nadi da će ga uvjeriti na povratak, no bezuspješno. "Razgovarao sam s njim. Shvatio sam da je odlučio da više ne igra za reprezentaciju. Žao mi je, ali pokušao sam imati taj pristup, pokazati svakom igraču da je važan i da ima mjesto ukoliko želi biti ovdje", izjavio je Paunović, prisjetivši se nizozemskog načela koje je usvojio dok je radio u Savezu: "Mi smo mala zemlja, ne možemo izgubiti niti jednog igrača".

Mile Svilar, rođen 1999. godine u belgijskom Antwerpenu, sin je legendarnog jugoslavenskog vratara Ratka Svilara. Njegov nogometni put započeo je u Belgiji, gdje je prošao sve mlađe uzrasne kategorije i smatran je velikim talentom. Ipak, 2021. godine odlučio se prihvatiti poziv Srbije te je debitirao u prijateljskoj utakmici protiv Katara. Taj nastup, u kojem je branio 45 minuta, ostao je njegov jedini u dresu 'Orlova'. Ubrzo nakon toga, Svilar se prestao odazivati na pozive, navodno zbog neslaganja s tadašnjim izbornikom Draganom Stojkovićem oko minutaže, te je izrazio želju da ponovno brani za Belgiju.

Njegova klupska karijera priča je o velikom potencijalu. Prošao je omladinsku školu Anderlechta prije nego što je 2017. prešao u Benficu. U dresu portugalskog velikana ispisao je povijest Lige prvaka kada je u utakmici protiv Manchester Uniteda postao najmlađi vratar koji je ikada nastupio u tom natjecanju, sa samo 18 godina. Nakon Benfice, put ga je 2022. odveo u Romu, gdje je isprva bio zamjena iskusnom Rui Patriciju. Međutim, strpljivim radom i sjajnim nastupima, posebno u Europskoj ligi, izborio se za status prvog vratara i danas se smatra jednim od boljih čuvara mreže u talijanskoj Serie A.

Iako je Svilarova želja za povratkom pod belgijsku zastavu jasna, njegov put natrag mogao bi biti kompliciran. Budući da je već upisao službeni nastup za seniorsku reprezentaciju Srbije, pravila Međunarodne nogometne federacije (FIFA) mogla bi predstavljati nepremostivu prepreku za ponovnu promjenu reprezentativnog dresa. Čini se da je Paunovićev poziv bio posljednji pokušaj Nogometnog saveza Srbije da vrati talentiranog vratara, no Svilarova odluka, kako je potvrdio izbornik, čvrsta je i konačna, ostavljajući ga u svojevrsnom reprezentativnom limbu.

Ova saga dobiva na težini kada se uzme u obzir nasljeđe njegovog oca. Ratko Svilar, rođen 1950. u Crvenki, bio je istinska vratarska legenda. Ostavio je dubok trag u Vojvodini, a za reprezentaciju SFR Jugoslavije branio je sedam puta između 1976. i 1983. godine, te je bio član momčadi na Svjetskom prvenstvu 1982. u Španjolskoj. Najveći dio karijere, čak 16 godina, proveo je u belgijskom Royal Antwerpu, gdje je stekao kultni status i gdje se njegov sin Mile rodio i nogometno odrastao. Zanimljivo, Ratko je u mladosti bio veliki navijač Partizana i navodno bi "pješke došao iz Crvenke" da je mogao potpisati za beogradski klub, no sudbina ga je odvela drugim putem.