Luka Modrić je stalno ponavljao istu rečenicu, ali sve se promijenilo i Hrvat odlazi iz Milana

Postoji jedan veliki šampion koji se možda u nedjelju navečer na San Siru oprostio od klupskog nogometa. Govorimo o Luki Modriću (40). Slobodni udarac ubačen u kazneni prostor u 95. minuti i 58. sekundi utakmice Milan - Cagliari mogao bi biti posljednji dodir lopte u višedesetljetnoj klupskoj karijeri Lukite. Tko zna, da se pretvorio u gol za Milanovih 2:2, danas bismo pričali drukčiju priču, napisala je u tekstu Gazzetta dello Sport.

- Scena u kojoj Luka u nedjelju skida zaštitnu masku, s licem iscrpljenim porazom, ostavlja snažan dojam. S gotovo 41 godinom Modrić je sanjao posljednji ples u natjecanju koje je osvojio čak šest puta, više od bilo koga. Iskreno ga je zaslužio, nakon sezone u kojoj je bio apsolutni protagonist, usprkos godinama. Umjesto toga, sve je završilo na najokrutniji način. I što sada? - dodaje talijanski sportski dnevnik.

Prije godinu dana Modrić je pristao na odlazak u Milan bez europskih natjecanja kako bi ostvario dječačku želju i obukao dres koji je nosio njegov idol Zvonimir Boban. Stav kluba prema njemu nije se promijenio, Modrić ima opciju produljenja suradnje na još jednu godinu, a u klubu se nadaju da bi se zajednički put mogao nastaviti iako nije izborena Liga prvaka.

Modrić je uvijek davao do znanja da bi mu za nastavak karijere bio potreban motiv borbe za trofeje u sljedećoj sezoni, što je vrlo često ponavljao ove sezone.

- Želim podići trofej s Milanom - ponavljao je kapetan vatrenih u svakom intervjuu tijekom boravka na San Siru.

Međutim, s potpuno raspuštenim vodstvom i projektom koji treba graditi iz temelja, teško je zamisliti Milan koji bi se odmah uključio u borbu za naslov. Također, nije tajna da je Luka bio vrlo blizak s Maxom Allegrijem. Veliko je pitanje je hoće li sad u klubu uspjeti uvjeriti Modrića da ostavi sumnje po strani i nastavi igrati nogomet u crveno-crnom dresu, zaključuje se u članku Gazzette.