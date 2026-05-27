Nijedan Hrvat još nema ovaj trofej, naš punokrvni branič oporavio se za europsko finale

Posljednjih tjedana nekako je u magli bio klupski status hrvatskog reprezentativca – osvajača svjetske bronce iz 2022., Borne Sose (28) u engleskom Crystal Palaceu, finalistu Konferencijske lige. Naime, Borna uopće nije participirao, niti bio u konkurenciji za posljednjih pet premierligaških utakmica, a razlog je bila ozljeda mišića.

Međutim, prema posljednjim informacijama, oporavio se, u utorak je odradio trening u klupskom kampu i otputovao s momčadi u Leipzig, gdje će engleski predstavnik u srijedu od 21 sati igrati veliko finale protiv španjolskog Rayo Vallecana.

Punokrvni lijevi branič

Borna Sosa nažalost nije imao sjajnu debitantsku sezonu u Engleskoj, pomalo i zahvaljujući ozljedama, što ga je koštalo i nepozivanja u reprezentaciju – iako je uz Gvardiola zapravo jedini naš punokrvni lijevi branič s iskustvom na velikom natjecanju. Tako je Sosa za Crystal Palace ove sezone nastupao u čak pet natjecanja – Premier ligi, FA kupu, Liga kupu, engleskom Superkupu (Community Shield) i Konferencijskoj ligi – a ima samo 18 nastupa, ukupno je na travnjaku proveo 884 minute. Nije postigao nijedan pogodak niti imao asistenciju.

Pa ipak, može se pohvaliti kako je sudjelovao u osvajanju vrijednoga trofeja: Crystal Palace u kolovozu prošle godine u engleskom Superkupu na Wembleyju je pobijedio Liverpool na jedanaesterce s 5:4 (iako je Borna u raspucavanju pogodio gredu).

Ovo će biti peto finale Konferencijske lige, natjecanja pokrenutog 2021. godine, a jedini hrvatski nogometaš koji se našao u zapisniku finala bio je Josip Brekalo, koji je u sezoni 2022./2023. bio igrač Fiorentine. Njegova momčad bila je u finalu odigranom u Pragu poražena od West Hama 1:2, a Brekalo nije ulazio u igru. Dakle, Borna Sosa može postati prvi Hrvat s trofejem u Konferencijskoj ligi. Igrao u finalu ili ne, medalja mu u slučaju pobjede Engleza ne može izmaknuti.

Crystal Palace, momčad pod vodstvom austrijskog stručnjaka Olivera Glasnera, kojem će ovo biti posljednja utakmica na klupi ovog kluba, pokazala je zavidnu napadačku moć tijekom cijelog natjecanja. Orlovi su s 25 pogodaka najefikasnija momčad ovosezonske Konferencijske lige. To pokazuje da njihova igra nije utemeljena na dalekometnim pokušajima, već na strpljivom građenju akcija i stvaranju prilika iz opasnih zona. Glasnerov stil igre, koji se temelji na visokom pritisku i stalnom napadanju, donio im je najviše udaraca na gol u natjecanju. Dodatnu opasnost predstavljaju i prekidi, iz kojih su postigli šest golova. Glavna je zvijezda momčadi senegalski napadač Ismaïla Sarr, koji je s devet pogodaka vodeći strijelac natjecanja i predstavlja najveću prijetnju za španjolsku obranu.

Za Olivera Glasnera, ovo finale ima i snažnu osobnu notu.

– Pobjeda bi bila savršen kraj. Kada gledate film ili čitate knjigu, uvijek se nadate sretnom završetku. Završiti ovo putovanje dugo više od dvije godine s još jednim trofejom, s prvim europskim trofejom u povijesti Crystal Palacea, bilo bi nevjerojatno – izjavio je austrijski stručnjak čije iskustvo osvajanja Europske lige s Eintrachtom iz Frankfurta 2022. godine može biti presudan faktor.

Prvi put u Njemačkoj

S druge strane terena stajat će Rayo Vallecano, klub iz radničke četvrti Vallecas u Madridu, čiji je duh nesalomljiv. Za razliku od Palacea, Rayo u finale ulazi u sjajnoj formi, s nizom od devet utakmica bez poraza u svim natjecanjima i osmim mjestom u La Ligi. Pod vodstvom trenera Iñiga Péreza, bivšeg veznjaka Athletic Bilbaa, Rayo je izgradio momčad koja igra hrabro, odvažno i s jasnim identitetom. Njihova snaga leži u kolektivu, a opasnost prijeti iz svih linija. Napadač Alemão postigao je četiri gola, dok su krilni igrači Álvaro García i Isi Palazón dodali po tri. Ovo će za madridsku momčad biti prva utakmica u Njemačkoj, a nema sumnje da će učiniti sve da ona ostane upisana zlatnim slovima u klupsku povijest. Za njih je ovo finale vrhunac, ne samo zato što je prvo europsko, već i prvo veliko finale u bilo kojem seniorskom natjecanju.