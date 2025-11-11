Dalića jako muči veliki problem koji je sve iznenadio, izborniku ovo nikako nije sjelo

Vratar engleskog drugoligaša Hull Cityja, 25-godišnji Riječanin Ivor Pandur novo je lice u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Upao je s pretpoziva, nakon što se ozlijedio vratar Kopenhagena Dominik Kotarski, pa će Pandur biti treća vratarska opcija vatrenih za utakmice s Farskim otocima u Rijeci (14. studenoga) i Crnom Gorom u Podgorici (17. studenoga). Prva su dvojica vratara Livaković i Ivušić. Pandur je iz Rijeke otišao u ljeto 2020. godine u Veronu, zatim je branio u nizozemskoj Fortuni Sittard, a Hull City kupio ga je u siječnju 2024. godine za dva milijuna eura.

U ovoj sezoni branio je u 15 utakmica u Championshipu i primio 24 pogotka – najviše od svih vratara u ligi – dakle prima 1,6 pogodaka po utakmici. Više od Ivora u prosjeku primaju samo dvojica vratara u tom natjecanju: Horvath iz Sheffield Wednesdaya primio je 21 gol u 11 nastupa, odnosno 1,9 po utakmici, a Bursik iz Portsmoutha u devet nastupa primio je 15 pogodaka, dakle 1,7 po utakmici. Pa ipak, za svaku je pohvalu kako Pandur standardno brani u vrlo jakom natjecanju, u kojem Hull City drži visoko peto mjesto. I taj vratar sigurno nije “padobranac” u nacionalnoj momčadi s obzirom na to da je participirao u svim mladim selekcijama, od U-15 do U-21.

– Ostale su dvije utakmice koje su vrlo važne, imamo svoje ciljeve: potvrditi plasman na Svjetsko prvenstvo i odigrati dobro. Cilj je i dati šansu nekim igračima. Otpali su Kovačić i Budimir te Kotarski i Erlić. Pozvali smo Oršića, Musu i Pandura. Razmišljamo intenzivno o Jagušiću, ali smo u dogovoru s Olićem rekli da ostane u mladoj selekciji. Želimo da i ona isto ima dobre rezultate. Imamo dosta upitnika, do Svjetskog prvenstva je sedam mjeseci, neki imaju probleme i ne igraju, ali moraju se vratiti u formu. Mislim na Baturinu, Luku Sučića, Matanovića, Livakovića... Jako će nam puno nedostajati Mateo Kovačić, koji je opet završio na operaciji, ali očekujemo kako će do prijateljskih utakmica u ožujku biti spreman – istaknuo je izbornik Zlatko Dalić.

Kad smo već kod tih utakmica, potvrdio je kako će se reprezentacija u ožujku otisnuti preko bare, u Orlandu i New Yorku igrati prijateljske utakmice s Brazilom i Kolumbijom.

– Trebali bismo igrati protiv Brazila i Kolumbije, to su jaki suparnici. Nama u ožujku utakmica protiv slabog suparnika ništa ne donosi. Bit će to dvije odlične probe i test za SP – kazao je Dalić.

U tom smislu, pitali smo izbornika kako gleda na mogućnost da Hrvatska ispadne iz prve jakosne skupine – ako Fifa primijeni novo pravilo određivanja nositelja?

– Možda je bolje da šutim; da se 20 dana prije ždrijeba mijenja, bolje da šutim – kratko je odgovorio Dalić, koji inače od 2022. godine ne glasuje u Fifinu izboru najboljeg nogometaša svijeta.

Za ovu godinu – saznajemo – još nije odlučio. Odluku će donijeti nakon utakmice s Crnom Gorom.

Inače, Dalić je najavio kako će ispiti u studenome biti prilika za afirmaciju novih snaga.

– Probat ćemo nešto novo, idealna je prilika za to. Primili smo samo jedan gol dosad, što je jako dobro. Ali, moramo se usavršiti. Imamo mlade i potentne igrače. Stanišić se vratio, to je jako važno. Vušković je s nama, dobit će svoju priliku u petak. Vušković će se vjerojatno vratiti nakon toga u mladu reprezentaciju i igrati protiv Mađarske. On je tamo najvažniji igrač. Velik je potencijal, zaslužio je poziv u A reprezentaciju – izjavio je Dalić

Dotaknuo se i prvog suparnika, Farskih otoka, momčadi koja je svladala Češku i Crnu Goru.

– Nismo očekivali tako dobru igru momčadi Farskih otoka. Oni su nas sve demantirali. Kad sam vidio kakvi su uvjeti kod njih, rekao sam da će rijetko tko tamo pobijediti. Onda su počeli nizati pobjede. Naša je pobjeda tamo bila vrijedna. Ne bojimo ih se, ali ih poštujemo. Moramo potvrditi plasman na Svjetsko prvenstvo u Rijeci – dodao je Dalić.