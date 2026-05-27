Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IDE U MIROVINU

Sin jednog od najvećih svih vremena završio karijeru zbog teške ozljede

UEFA Champions League - Round 16 - Second Leg - Manchester City v Real Madrid
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.05.2026.
u 15:15

Sin legendarnog Petera Schmeichela, Kasper Schmeichel i sam je izgradio sjajnu karijeru tijekom koje je upisao 120 nastupa za dansku reprezentaciju, a najveći uspjeh ostvario je na klupskoj razini kada je 2016. godine s Leicester Cityjem osvojio naslov prvaka Engleske

Danski nogometni vratar Kasper Schmeichel objavio je kako je u dobi od 39 godina odlučio završiti igračku karijeru. Schmeichel je zadnje dvije godine član škotskog velikana Celtica, ali u završnici upravo završene sezone nije branio zbog ozljede ramena koju je zadobio u veljači i zbog koje se i odlučio na kraj karijere.

"Kada mi u lipnju istekne ugovor s Celticom, završit ću karijeru. Odluku sam donio nakon konzultacija s nekoliko kirurga, specijalista za rame, koji su mi rekli kako ne smijem računati da bih se nakon operacije mogao vratiti igranju na najvišoj razini", rekao je Schmeichel.

Sin legendarnog Petera Schmeichela, Kasper Schmeichel je i sam izgradio sjajnu karijeru tijekom koje je upisao 120 nastupa za dansku reprezentaciju, a najveći uspjeh ostvario je na klupskoj razini kada je 2016. godine s Leicester Cityjem osvojio naslov prvaka Engleske. S Leicesterom, za koji je igrao od 2011. do 2022., osvojio je i FA Kup 2021., dok je sa Celticom osvojio dva naslova prvaka Škotske te po jedan Kup i Liga kup.
Ključne riječi
Celtic nogomet Danska Kasper Schmeichel

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!