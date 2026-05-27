Otkrivene su plaće izbornika na SP-u: Zlatko Dalić zarađuje golem iznos, no nije niti u prvih 10!

Web-portal Finance Football objavio je ljestvicu najplaćenijih izbornika nacionalnih momčadi koje sudjeluju na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Listu predvodi 66-godišnji Talijan Carlo Ancelotti, izbornik Brazila, koji zarađuje 10 milijuna eura godišnje. Ancelotti predvodi jednog od favorita za Svjetsko prvenstvo, ciljajući na povijesni šesti naslov.

Njemački izbornik Julian Nagelsmann zauzima drugo mjesto na ljestvici Finance Footballa s godišnjom plaćom od 7 milijuna eura. Njemačka reprezentacija ponovno je među glavnim favoritima za osvajanje turnira.

Postolje upotpunjuje Argentinac Mauricio Pochettino, koji predvodi jednu od zemalja domaćina, Sjedinjene Američke Države. Argentinski stručnjak zarađuje 6 milijuna eura i nada se impresionirati ljubitelje nogometa u zemlji koja je drugi put domaćin Svjetskog prvenstva.

Još jedan Nijemac nalazi se na četvrtom mjestu: Thomas Tuchel zarađuje otprilike 5.8 milijuna eura godišnje kao izbornik Engleske - dužnošću koja se na Otoku smatra drugom najprestižnijom na svijetu, nakon engleskog kralja. Na petom mjestu, izjednačeni, nalaze se španjolski i talijanski treneri koji vode reprezentacije drugih zemalja, trend koji će biti uobičajen na ovom Svjetskom prvenstvu. To su Roberto Martínez (Portugal) i Fabio Cannavaro (Uzbekistan), obojica zarađuju oko 4 milijuna eura godišnje.

Odmah iza njega je Didier Deschamps, za kojeg se očekuje da će ovo biti njegovo posljednje Svjetsko prvenstvo kao izbornika francuske reprezentacije, s godišnjom plaćom od 3.8 milijuna eura. Ronald Koeman iz Nizozemske i Argentinac Marcelo Bielsa koji predvodi Urugvaj, sedmi su na listi, obojica zarađujući oko 3 milijuna eura godišnje.

Prvih 10 zaključuju tri trenera s izjednačenom plaćom: Amerikanac na klupi Kanade Jesse March, Meksikanac Javier Aguirre i Argentinac koji vodi Paragvaj Gustavo Alfaro zarađuju po 2.5 milijuna eura. Završna napomena: aktualni prvak svijeta, Argentinac Lionel Scaloni, tek je 14. najplaćeniji trener na ovom Svjetskom prvenstvu, s godišnjom plaćom od 2,3 milijuna eura dok je vodio Argentinu.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić s godišnjim primanjima od 1.5 milijuna eura na podjeli je 20. mjesta s Nijemcem na klupi austrijske reprezentacije Ralfom Rangnickom.

POREDAK NAJPLAĆENIJIH

1. Carlo Ancelotti (Brazil) 10.000.000

2. Julian Nagelsmann (Njemačka) 7.000.000

3. Mauricio Pochettino (SAD) 6.000.000

4. Thomas Tuchel (Engleska) 5.800.000

5. Roberto Martínez (Portugal) 4.000.000

6.Fabio Cannavaro (Uzbekistan) 4.000.000

7. Didier Deschamps (Francuska) 3.800.000

8. Ronald Koeman (Nizozemska) 3.000.000

9.Marcelo Bielsa (Urugvaj) 3.000.000

10. Jesse Marsch (Kanada) 2.500.000

11. Javier Aguirre (Meksiko) 2.500.000

12.Gustavo Alfaro (Paragvaj) 2.500.000

13. Julen Lopetegui (Katar) 2.500.000

14. Lionel Scaloni (Argentina) 2.300.000

15. Néstor Lorenzo (Kolumbija) 2.000.000

16.Sebastián Beccacece (Ekvador) 2.000.000

17.Luis de la Fuente (Španjolska) 2.000.000

18.Jürgen Klinsmann (Južna Koreja) 2.000.000

19. Murat Yakin (Švicarska) 1.600.000

20. Ralf Rangnick (Austrija) 1.500.000

21. Zlatko Dalić (Hrvatska) 1.500.000

22. Hervé Renard (Saudijska Arabija) 1.100.000

23. Hajime Moriyasu (Japan) 1.000.000

24. Ståle Solbakken (Norveška) 845.000

25. Rudi Garcia (Belgija) 700.00

26. Steve Clarke (Škotska) 530.000