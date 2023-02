Simon: To je seljački potez; Sesar: Cedevitaše nisam htio uvrijediti

Košarkaši Cibone pobjednici su SuperSport Kupa Krešimir Ćosić za 2023. godinu. U finalnom ogledu, pred 2500 gledatelja navijački podijeljenih, nadigrali su Cedevitu Junior (86:66).

- Ovo je možda bio najteži put jedne momčadi do trofeja jer smo morali pobijediti Split u osmini finala, Zadar u četvrtfinalu, prvenstveni hit Šibenku u polufinalu i na koncu momčad koja u 2023. do ove utakmice nije od nikog izgubila - likovao je trener pobjednika Josip Sesar koji je na kraju susreta povukao potez kojeg su cedevitaši doživjeli nekorektnim.

Naime, na minuti odmora koju je dobio 32 sekunde prije kraja (a zatražio navodno dvije minute prije kraja), kod rezultata 83:59, Sesar je sa svojim igračima, na klupi, proslavio veliku pobjedu. Vidjevši to prema njemu je krenuo Kruno Simon pri čemu do bliskog susreta, zahvaljujući sucima, srećom, ipak nije došlo.

- Ovo pravi treneri ne rade, to je seljački potez - kazao je Simon kojeg su cibosi sveli na osam koševa i pet asista.

Sa Simonom se složio i njegov trener Damir Mulaomerović koji je, nakon završne sirene, neko vrijeme raspravljao sa Sesarom o tom potezu. Upitan kako je on to doživio, Mula je kazao:

- Ne znam kako bih to drugačije trebao doživjeti nego kao nepoštivanje suparnika kojeg si pobijedio pa će na čistoj Ciboninoj pobjedi ostati ta mrlja. Tu se ne radi o normalnoj situaciji. Ako je već pozvao tu minutu odmora, nešto ranije, trebao ju je otkazati i slaviti 30-tak sekundi kasnije, kada utakmica završi. Možda on s time nije htio iskazati nepoštivanje prema nama, no među nama trenerima postoji nepisano pravilo da se to ne radi.

No, na sve to što je izveo Josip Sesar gleda posve drugačije dodavši da bi, da može, ponovio sve to isto obrazloživši to ovako:

- Ako su oni to doživjeli kao poniženje ja im se ovim putem ispričavam. No, ja u tim trenucima nisam mislio na suparnika nego na nas, na moje momke koji su puno toga istrpjeli da bi do ovog trofeja uopće došli, počevši od toga kako je ova momčad skupljana i kako je nakon svih problema koje ovaj klub ima ostala na okupu.

U svom ushitu, Cibonin trener očito nije razmišljao kako će taj potez djelovati na nadigranog suparnika.

- Od polufinalne utakmice sa Šibenkom ja sam razmišljao samo o Cedeviti Junior a posljednjih pet minuta, na "plus 25", samo mislio samo na to što je ova momčad prošla i nije bilo razloga da Cedevitina kluba ovako reagira.

Najburnije je reagirao najiskusniji među njima, 37-godišnji Kruno Simon koji nam je kazao da takvo što nikad u karijeri nije doživio:

- Reakcija Krune Simona je smiješna jer moj potez nije bio usmjeren na to da uvrijedim njegovu momčad ili njega. On je sebi uze previše za pravo, on je samo igrač. Bez obzira na njegovu veliku karijeru, ovo je smiješno. Gubili su, osjećali su se nemoćno i malo su se naljutili no to nije bio razlog da nekoga idu loviti - kazao je Sesar dodavši na kraju:

- Treba pisati o tome kako je Cibona došla do ovog Kupa, a ne o ovim glupostima. No, možda je vama bitnije pisati kako je netko krenuo na nekoga nego kako su sjajno odigrali Kapusta i Bundović.

Bitno je, dakako, i jedno i drugo jer nam nepisana pravila ovog zanata nalažu da, kada su finala u pitanju, prenesemo i to kako se osjećaju oni koji su pobijeđeni a u ovoj priči i uvrijeđeni. A Borna Kapusta (27 koševa, 8 asista) i Filip Bundović (17 koševa, 2 osvojene lopte) doista jesu odigrali sjajno, posebice Kapusta koji je iz ruku v.d. izbornika Ace Petrovića primio dvostruku nagradu. Jednu za najboljeg igrača finala (MVP) a drugu za najboljeg strijelca finala nakon čega je rekao:

- Ovo mi je prvi naslov u seniorskoj košarci i osjećaj je sjajan. Cijela momčad se bacala na glavu za svaku loptu i to nam se na kraju vratilo. Meni su danas ulazili i daleki šutevi, sve se poklopilo.

I doista, Kapusta je posljednji juriš cedevitaša odbio s dvije trice, preko ruke, s osam metara za nedostižnih "plus 16" (73:57) na isteku 34. minute.

Među cedevitašima, baš kao i u polufinalu, isticao se startni razigravač Jakov Mustapić (20 koševa, 5 asista) koji je ovako analizirao izvedbu svojeg sastava:

- To što sam bio najbolji strijelac svoje momčadi skoro pa i ništa ne znači. Više bio volio da nisam ništa zabio a da smo mi osvojili Kup. Dobro treniramo, dobra smo klapa, no danas to nismo bili mi. Zapravo, ni u četvrtfinalu ni u polufinalu nismo bili pravi, onakvi kakvi možemo biti.

Cedevita Junior tako nije uspjela osvojiti svoj prvi trofej, a Cibona je osvojila deveti i sada je na vječnoj ljestvici pobjednika sama na vrhu, ispred Zadra (8), stare Cedevite (7), one koja je odselila u Ljubljanu, Splita (5) i Zagreba (3).