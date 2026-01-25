Naši Portali
SAMO POBJEDE NAM IGRAJU

Unatoč pobjedi protiv Švicarske Hrvatska je u teškoj situaciji: Ne događa nam se ovo prvi put

Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Damir Mrvec
25.01.2026.
u 22:09

Nažalost, uvjerljiva pobjeda Islanda nad Švedskom dodatno nam je zakomplicirala situaciju i gurnula Hrvatsku u izrazito nepovoljan položaj

Ostvarili smo i drugu pobjedu u drugom krugu, što znači da smo zasad na stopostotnom učinku. Sa Švicarskom, koju smo pobijedili s 28:24, jako smo se mučili, možda i više nego što smo očekivali. Posebno na početku, kada smo gubili 0:4 i kada smo prvi pogodak postigli tek u desetoj minuti. Izbornik Sigurdsson tada je morao uvesti Martinovića u igru, iako sam uvjeren da ga je želio poštedjeti. No Martinović nas je barem uvjerio da je spreman i da je ozljeda prošlost. Kada smo se malo posložili u obrani te istrčali nekoliko polukontri i kontri, slika je odmah bila puno bolja. Šteta je što smo u nekoliko navrata bili prebrzi i čiste zicere pretvarali u pogreške

Švicarska Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026.

