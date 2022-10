'Šibenik je spreman za pravi iskorak, samo da i nas malo sunce ogrije...'

Ivan Delić lani je bio jedan od najboljih igrača Šibenika. I ove će sigurno o njegovom učinku ovisiti konačna slika momčadi sa Šubićevca. Do sada je zabio dvaput uz tri asistencije...

- Dobro smo ušli u sezonu, nadam se da ćemo tako nastaviti. Nadam se da sada slijedi novi pravi iskorak. Moramo zabijati barem jedan pogodak više, umjesto tih naših remija. Momčad je stabilizirana, puno smo toga popravili. Svima je više dosta remija. Naravno, bolje je i to od poraza - počeo je Delić.

Lani je Šibenik već osigurao ostanak na polusezoni, a kako će ove godine izgledati ta borba?

- Situaciju nam je olakšala činjenica što je Hrvatski dragovoljac već na polusezoni ispao iz lige. Ove momčadi su sve ravnopravne, pritom mislim na one iz drugog dijela ljestvice. Praktično sve momčadi do četvrtog mjesta dijeli pet-šest bodova. To su dvije utakmice.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 14.10.2022.,Sibenik - Stadion Subicevac, SuperSport HNL, 13. kolo, HNK Sibenik - NK Slaven Belupo.Ivan Delic Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Koliko promjene trenera utječu na momčad?

- Ne bih ulazio u smjene trenera i nemam potrebu to komentirati. Imali smo stabilnu momčad i kod prethodnog trenera Damira Čanadija. Naravno, s Marijem Cvitanovićem to izgleda još posloženije u taktičkom smislu. Kada pohvatimo njegove zahtjeve, bit ćemo sigurno učinkovitiji.Cvitanović je ostavio je odličan dojam na nas, vrhunski je trener i psiholog. Sastanci su mu zanimljivi i detaljni.

Delić je također igrao u Istri, Varaždinu i Slavenu Belupu. Ako pretpostavimo da bi Varaždin mogao nastaviti u dobroj formi, uz Lokomotivu, to su zapravo momčadi koje će se boriti za ostanak?

- Ne bih se složio. Rijeka je još tri boda iza nas. Ove sezone se ništa ne zna, sve je moguće...

Smatrate da će Rijeka ostati još dugo u ovom statusu?

- Ne, samo želim kazati da je to sada teško procijeniti. Nas zanima samo napredak naše momčadi. Bit će neizvjesno do samog kraja u tom donjem dijelu ljestvice. Ne znam jednostavno koga bih izdvojio. Ako se mi još posložimo u napadačkom smislu, možemo napraviti dobar rezultat. Nije samo stvar isključivo u nogometnom znanju, svašta se tu još treba posložiti, pa i u psihološkom smislu. Važna je motivacija, energija...

Lanjska sezona za Delića je bila uspješna, učinak od deset pogodaka i devet asistencija zvuči i više nego dobro...

- To je jako dobro. Ove sezone bih najmanje htio ponoviti taj učinak. Najvažniji je interes momčadi, poslije dolazi moj učinak. Ako se poklopi, možda mogu i bolje nego lani.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 09.04.2022.,Split - 30. kolo Hrvatski Telekom Prve HNL: Hajduk - Sibenik. Josip Elez i Ivan Delic u borbi za loptu. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon što je obišao gotovo pola HNL-a, razmišlja li možda o nekom drugačijem iskoraku?

- Volio bih se okušati i u nekoj jačoj ligi i boljem klubu. Ne forsiram odlazak pod svaku cijenu, ovo mi je druga sezona u Šibeniku, no želio bih napredovati. Pratim sve lige, ne znam koja bi mi najviše odgovarala. Privlači me Belgija, liga koja je kvalitetna i igra se dobar nogomet. Tamo je standard bolji nego u Hrvatskoj. Ne bih htio negdje otići, pa da ne igram.

Delićeva karijera počela je u Hajduku.

- Rođen sam u Splitu, nogomet sam počeo igrati u Orkanu iz Dugog rata i onda sam s devet godina došao u Hajduk. Tamo sam prošao cijelu omladinsku školu i s dvedesetak godina otišao sam na posudbu. U prvoj momčadi vodilo me dosta trenera. Debitirao sam kod Joana Carilla, također trenirali su me Marijan Pušnik, Damir Burić, Igor Tudor, Siniša Oreščanin... U dvije-tri godine bilo je turbulentno. Bio sam mlad i nije bilo jednostavno ni uhvatiti ritam.

Sigurno, mogao sam bolje. Neću kazati da su treneri krivi što se nisam uspio nametnuti u prvoj momčadi. Prvenstveno je do mene ali bilo je i drugih detalja. Ako se to može izmjeriti, mislim da je bilo 50-50 posto razloga. Dobio sam neke prilike koje možda nisam iskoristio na pravi način, no nisam ih dobijao u kontinuitetu. Igrao sam jednu utakmicu, pa me pet nema nigdje, onda bih ušao kao zamjena, pa me opet nema... Sigurno sam i ja mogao bolje.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 17.10.2021., stadion Subicevac, Sibenik - Hrvatski Telekom Prva liga, 12. kolo, HNK Sibenik - HNK Hajduk. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

A kako Hajduk izgleda ove sezone?

- Dobar, bili su dobri i lani. Ali nedostaje nešto. Očito moraju nešto iskomunicirati između sebe. Nedostaje im energija, možda kao i što nama nedostaje taj impuls koji bi nas poogurao. Hajduk ima kvalitetu i uvjete, no za borbu s Dinamom treba nešto malo više od same kvalitete. Moraju se posložiti.

Dinamo je bez konkurencije?

- Trenutačno tako izgleda. Ali tako je bilo i lani pa su se doveli u situaciju da im je sve ovisilo o utakmici sa Šibenikom. Još je prerano za bilo kakve procjene, bez obzira na trenutačnu bodovnu razliku. No, zanima me samo kako će Šibenik izgledati ove sezone i da nas ogrije sunce - zaključio je Ivan Delić.

