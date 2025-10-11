Ludilo u Šangaju: 204. tenisač svijeta preko Đokovića stigao do prvog finala. Može li srušiti Čoričev rekord?

Tenisač iz Monaka Valentin Vacherot priredio je apsolutnu seznaciju u polufinalu ATP turnira iz serije Masters 1000 u Šangaju. 204. tenisač na ATP ljestvici je u dva seta sa 6:3 i 6:4 svladao ponajboljeg igrača svih vremena Novaka Đokovića.

Srpski tenisač je imao ogromnih problema s bolovima u donjem dijelu leđa pa je već nakon sedmog gema prvog seta zatražio medicinsku pauzu tijekom koje je izmasiran nakon čega se vratio na teren. Đoković je bolje otvorio meč i uzeo break u prvom gemu, ali je servis protivniku vratio već u sljedečoj igri. Nakon time-outa nije se najbolje snašao te je na svom servis-gemu (osmom u prvom setu) osvojio samo jedan poen pa je Vacherot mirno priveo prvi set kraju.



Tijekom drugog seta Đoković je popio i drugu tabletu protiv bolova, a posebno je mukotrpan bio jedan gem na njegovom servisu koji je trajao čak 13 minuta. Osvajač 24 Grand Slam na trenutak je izgledao kao da bi se mogao vratiti u meč, ali distrakcija od boli bila je prejaka, a i Vacherot je djelovao vrlo raspoloženo. Ponovno je oduzeo servis Đokoviću krajem drugog seta i poveo s 5:4 te mirno odservirao za meč.

Vacherot u nedjeljnom finalu čeka boljeg iz dvoboja Rusa Daniila Medvedeva i Francuza Arthura Rinderknecha. Nakon meča nije slavio pobjebu jer bio je svjestan kako je Đoković igrao ozlijeđen. Vacherot je već sada najlošije rangirani igrač koji je došao do finala nekog Masters 1000 turnira, a u nedjelju može srušiti rekord našeg Borne Ćorića.

Hrvatski tenisač je igrač s najlošijim renkingom koji je osvojio ATP Masters 1000 turnir. Kada je slavio u Cincinnatiju 2022., Ćorić je bio 152. igrač svijeta.