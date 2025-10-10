Nekad najzgodnija sportašica svijeta danas je neprepoznatljiva. Život su joj obilježile brojne afere

Proslavljena ruska tenisačica Marija Šarapova prošle godine ukrala je pažnju objektiva na pariškom Tjednu mode. Obožavatelji, novinari i fotografi uočili su da je napravila veliku promjenu imidža. Pojavila se na revijama Victorije Beckham te brendova Valentino i Hermes.
Proslavljena ruska tenisačica Marija Šarapova prošle godine ukrala je pažnju objektiva na pariškom Tjednu mode. Obožavatelji, novinari i fotografi uočili su da je napravila veliku promjenu imidža. Pojavila se na revijama Victorije Beckham te brendova Valentino i Hermes.
Foto: Berzane Nasser/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Prošle godine svoju prirodnu plavu boju kose je zamijenila smeđom pa stoga izgleda neprepoznatljivo. Šarapova je tijekom karijere osvojila je pet Grand Slamova, a četiri uzastopne godine bila je proglašena najzgodnijom sportašicom svijeta.
Prošle godine svoju prirodnu plavu boju kose je zamijenila smeđom pa stoga izgleda neprepoznatljivo. Šarapova je tijekom karijere osvojila je pet Grand Slamova, a četiri uzastopne godine bila je proglašena najzgodnijom sportašicom svijeta.
Foto: Berzane Nasser/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
Osim svjetske slave, stekla je i reputaciju tenisačice koju su pratili razni skandali, a afere o padu na doping testu kao i suđenje zbog prijevare s nekretninama se i danas pamte.
Osim svjetske slave, stekla je i reputaciju tenisačice koju su pratili razni skandali, a afere o padu na doping testu kao i suđenje zbog prijevare s nekretninama se i danas pamte.
Foto: Berzane Nasser/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
U jednom intervjuu Šarapova je otkrila najtežu odluku koju je donijela tijekom karijere, koju je obilježio i dopinški skandal kada je tenisačica 2016. bila pozitivna na zabranjenu supstancu na testiranju. Došlo je do razlaza s ocem Jurijem koji joj je ujedno bio i prvi trener u životu, a poruku o raskidu suradnje poslala mu je e-mailom.
U jednom intervjuu Šarapova je otkrila najtežu odluku koju je donijela tijekom karijere, koju je obilježio i dopinški skandal kada je tenisačica 2016. bila pozitivna na zabranjenu supstancu na testiranju. Došlo je do razlaza s ocem Jurijem koji joj je ujedno bio i prvi trener u životu, a poruku o raskidu suradnje poslala mu je e-mailom.
Foto: Berzane Nasser/ABACA
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Berzane Nasser/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Berzane Nasser/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Berzane Nasser/ABACA
Share
Podijeli
Foto: Berzane Nasser/ABACA/ABACA
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Berzane Nasser/ABACA/ABACA
Share
Podijeli

Ne propustite

1/