Nekad najzgodnija sportašica svijeta danas je neprepoznatljiva. Život su joj obilježile brojne afere
Proslavljena ruska tenisačica Marija Šarapova prošle godine ukrala je pažnju objektiva na pariškom Tjednu mode. Obožavatelji, novinari i fotografi uočili su da je napravila veliku promjenu imidža. Pojavila se na revijama Victorije Beckham te brendova Valentino i Hermes.
Prošle godine svoju prirodnu plavu boju kose je zamijenila smeđom pa stoga izgleda neprepoznatljivo. Šarapova je tijekom karijere osvojila je pet Grand Slamova, a četiri uzastopne godine bila je proglašena najzgodnijom sportašicom svijeta.
U jednom intervjuu Šarapova je otkrila najtežu odluku koju je donijela tijekom karijere, koju je obilježio i dopinški skandal kada je tenisačica 2016. bila pozitivna na zabranjenu supstancu na testiranju. Došlo je do razlaza s ocem Jurijem koji joj je ujedno bio i prvi trener u životu, a poruku o raskidu suradnje poslala mu je e-mailom.