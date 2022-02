Senzacija na pomolu, teniski svijet tvrdi: Novak Đoković će se cijepiti

Daniel Müksch, čovjek koji je napisao biografiju Novaka Đokovića, najavio je tijekom razgovora na jednoj televiziji u Austriji, da ima informacije da će se Novak Đoković cijepiti.

- Prema onome što se može čuti iz njegovog okruženja, Novak će se cijepiti. Možda je takvoj odluci doprinijelo i finale iz Melbournea i 21. Grand Slam titula Rafaela Nadala - rekao je Daniel Müksch za austrijske medije.

Đoković je zbog statusa necijepljene osobe morao propustiti Australian Open, gdje je slavio Nadal. U ovom trenutku vlada neizvjesnost oko toga hoće li ostali veliki turniri, poput Roland Garrosa, Wimbledona i US Opena, donijeti odluku da necijepljeni tenisači ne mogu igrati. Trenutno razvoj situacije ide u pravcu koji govori da Australian open neće biti usamljen po tom pitanju.

