Bivši Đokovićev trener: Nadal je najuspješniji svih vremena, sad to možemo reći jasno i glasno

Boris Becker i Novak Đoković surađivali su od 2013. do 2016., ali Nijemac zbog toga nije sentimentalan ili subjektivan, što potvrđuje njegov komentar o Rafaelu Nadalu nakon osvajanja Australian Opena.

- Griješe svi oni koji ga i dalje zovu kraljem zemlje. On je pobjeđivao na svakoj podlozi i svakom Grand Slamu barem po dva puta. On je najuspješniji tenisač svih vremena, to sad možemo reći jasno i glasno - kazao je Becker.

Foto: Reuters

Španjolski tenisač osvojio je 21. Grand Slam naslov u karijeri i time nadmašio Đokovića i Rogera Federera, koji su na 20. Naravno, kritičari tvrde da to ne bi uspio da se nije dogodilo što se dogodilo sa srpskim tenisačem, no kad bi se brojali svi turniri na kojima je nedostajao netko od "velike trojke", mnogo bi se naslova moralo "izbrisati".

Uostalom, čak i bez Đokovića, Nadal nije bio ni među četiri favorita kad je Australian Open počeo.

- Nismo imali Nadala u top četiri favorita prije dva tjedna. Bio je spreman, dobio je pripremni turnir u Melbourneu. Prije toga, bio je povrijeđen pola godine - podsjetio je Becker.