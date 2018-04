Senzacija! Legendarni Hrvat želi voditi Srbiju, već su razgovarali

Legendarni hrvatski rukometaš Nenad Kljaić bez posla je nakon odlaska iz Saudijske Arabije, a neformalne razgovore vodi s čelnicima Srpskog rukometnog saveza.

- Vodio sam neformalne razgovore s nekim ljudima. Što se mene tiče ja bih vrlo rado prihvatio sjesti na klupu Srbije, čak i za manje financijske uvjete nego što dobivam u drugim državama jer mnogo vremena provodim u Beogradu. Mislim da bi se moglo nešto napraviti - otkrio je Kljaić za Sportklub.rs.

- Ja sam Hrvat i pitanje je kako bi ljudi ovdje prihvatili da Hrvat vodi Srbiju. Ja ne bih imao problem, znam da bi me prozivali i u Hrvatskoj, ali ja sam profesionalac. Mislim da rukovodstvo RSS može osigurati određen novac koji bi mene zadovoljio. Ipak, ne zavisi od mene, već od drugih faktora - dodao je Kljaić koji je dobro upoznat sa srpskom reprezentacijom.

Otkrio je Kljaić i kakva je razliku u rukometu kada je on igrao i danas.

- Napredovalo se u jednom segmentu. Igra se brže zbog novih pravila, napredak je u tome da su igrači danas fizički spremniji, mnogo više radi na snazi i trčanju, dok se na tehnici radi manje. Što se tiče tehnike i taktike, kao i baratanja s loptom, iz osobnog iskustva znam da su današnji igrači u odnosu na moju generaciju u minusu. Međutim dominiraju snagom i visinom i to je danas naglašeno.

Osvrnuo se i bivši reprezentativac na Hrvatsku.

"Hrvatska ima odlično organiziran savez, strašnu logistiku i odličan izbor igrača. Poslije prijelaznog perioda i povlačenje generacije Balića opet smo imali momčad za sam vrh i borbu za zlato. Mislio sam da ćemo dogurati do finala EP-a, a malo mi je glupo analizirati jer će reći 'on je pametan i pljuje po svemu'. Najveća greška bila je u izboru trenera golmana, oni su najviše podbacili. To sam rekao Červaru u lice šest mjeseci prije prvenstva i nažalost moja predviđanja su se obistinila. Drugi problem bili su mladi igrači, dosta osjetljivi i možda su se nepotrebno prerano potrošili tijekom EP-a. Hrvatska je bila peta, ali sve osim medalje je neuspjeh.