Senzacija iz BiH: Pogledajte gol vratara i majstorski lob iz mrtvog kuta

Nevjerojatni golovi stižu iz BiH Premijerlige - vratar Željezničara Vedran Kjosevski u sudačkoj je nadoknadi zabio sa 70 metara za 1:1 protiv Širokog Brijega.

Kjosevski je u posljednjim minutama utakmica napucao jednu loptu, vratar Širokog bio je neoprezan i ona je završila u mreži.

FK Zeljeznicar goalkeeper (!!)Vedran Kjosevski scored in the ‘93rd minute. A very important point for @fkzeljeznicar in the title race.pic.twitter.com/b8P3OnROk2