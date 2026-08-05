Sandra Elkasević u Birminghamu neće braniti zlatnu krunu iz Rima

Samo nekoliko dana uoči Europskog prvenstva u atletici, koje će se održati u Birmingham od 10. do 16. kolovoza, potvrđeno je da će deset najboljih ostvarenja biti nagrađeno prestižnom Zlatnom krunom i novčanom nagradom od 50.000 eura. Inicijativa Zlatna kruna prvi je put pokrenuta na Europskom prvenstvu u Rimu 2024., kada su njezini prvi dobitnici postali Karsten Warholm (Norveška), Femke Bol (Nizozemska), Jakob Ingebrigtsen (Norveška), Nadia Battocletti (Italija), Leonardo Fabbri (Italija), Sandra Elkasević (Hrvatska), Mondo Duplantis (Švedska), Malaika Mihambo (Njemačka), Johannes Erm (Estonija) i Nafissatou Thiam (Belgija).

Zlatne krune u Birminghamu 2026. dodjeljivat će se u pet skupina disciplina u muškoj i ženskoj konkurenciji: sprint i prepone (100 m, 200 m, 400 m, 100 m prepone, 400 m prepone), srednje i duge pruge (800 m, 1500 m, 5000 m, 10.000 m, 3000 m zapreke), bacačke discipline (kugla, disk, kladivo i koplje); skakačke discipline (vis, motka, dalj, troskok), cstovne discipline, višeboj i štafete (maraton, polumaraton u hodanju, maraton u hodanju, sedmoboj, 4x100 m, 4x400 m).

Dobitnik svake Zlatne krune bit će atletičar ili atletičarka iz pojedine skupine disciplina koji ostvari najvrjedniji rezultat u finalu svoje discipline prema bodovnim tablicama Svjetske atletike. Konačan popis sudionika Europskog prvenstva u Birminghamu potvrđen je 30. srpnja, a među prijavljenim atletičarima nalazi se i nekoliko njih koji su ove godine već postavili europske rekorde: Mondo Duplantis (Švedska) – skok s motkom, 6,31 m, Jimmy Gressier (Francuska) – 5000 m, 12:51 (nastupit će na 5000 i 10.000 m), Francesco Fortunato (Italija) – polumaraton u hodanju, 1:23:00, Simon Ehammer (Švicarska) – desetoboj, 6670 bodova (nastupit će u skoku udalj), Keely Hodgkinson (Velika Britanija) – 800 m u dvorani, 1:54,87, Diane van Es (Nizozemska) – 5000 m, 14:33 (nastupit će na 10.000 m) I Klara Lukan (Slovenija) – 10.000 m, 29:51.

Inicijativa Zlatna kruna dio je strateškog plana Europske atletike za razdoblje 2024.–2027., kojim se u središte stavljaju natjecanja i sportaši. Jedan od ciljeva je dodatno ojačati Europsko prvenstvo u atletici, privući najbolje europske atletičare te stvoriti što kvalitetnije natjecanje za navijače, sponzore i televizijske kuće.