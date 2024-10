Schumacherov sin teško optužio majku: 'Stalno ga je tukla, morali smo zvati policiju'

Bivši vozač Formule 1 i brat slavnog Michaela Schumachera, Ralf Schumacher, objavio je nedavno na svome Instagram profilu fotografiju s partnerom te time javno priznao da je homoseksualac. "Najljepša stvar je kad u životu imaš pravog partnera s kojim možeš podijeliti sve", napisao je uz fotografiju te izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama, uglavnom onih koji ga podržavaju.

Ipak, nekima vijest nije dobro sjela, a među njih se ubraja bivša supruga s kojom je bio u braku 14 godina, sve do 2015. kada su se razveli, a imaju i sina Davida koji je nastavio vozačku tradiciju svoje obitelji. Cora Brinkmann, koju je njihov zajednički sin isključio iz života nakon što je postala aktivna na stranicama sa sadržajem za odrasle, čitavu je epizodu komentirala za Der Spiegel.

"Tako sam sretan što si napokon pronašao nekog s kime se možeš osjećati jako ugodno i zaštićeno, bez obzira na to je li to muškarac ili žena. Tata, u potpunosti stojim iza tebe, želim ti sve najbolje i čestitam ti", napisao je David Schumacher, time uputivši poruku podrške svome ocu, a ton je vrlo drugačiji od onoga njegove majke koja smatra da je trebala biti uključena u ovakav javni istup bivšeg joj supruga.

"Voljela ih da me Ralf uključio ili barem napravio nešto da budem dio njegove odluke, to bi bio znak poštovanja. Tijekom njegove karijere u F1, bilo je mnogo glasina. Zamolila sam ga da pojasni je li ono što priča istina, ali on je to uvijek poricao i govorio mi da sve umišljam i da mi treba psihološka pomoć", rekla je Brinkmann pa dodala:

"Kad se outao, bilo je to poput uboda nožem u srce. Outanje uvijek utječe na okolinu, uključujući i bivšu ženu s kojom ste dobili dijete. Danas osjećam kao da me u braku iskorištavao i kao da sam potratila svoje najbolje godine. Postavljam si puno pitanja. Je li bio iskren prema meni? Još važnije, je li me volio? Slijepo sam mu vjerovala i zato je njegova riječ bila zakon za mene."

A sada se oglasio njihov sin David i iznio teške optužbe na račun svoje majke.

"Kad su se moji roditelji razveli 2015. godine, zaprijetila mi je da će mi, ako ne ostanem živjeti s njom, uništiti životni san da postanem vozač utrka jer bi to zahtijevalo njezin potpis na nekim dokumentima", rekao je David i dodao:

"Kako je patila od psihičkih problema i nije bila u pravom stanju brinuti se za mene, nisam više želio biti blizu nje. Jednog me dana htjela odvojiti od oca protivno mojoj volji, a svađa se pretvorila u tučnjavu i morali smo zvati policiju jer ga je neumorno tukla."

Na kraju je majci poručio da ih pusti na miru.

"Moj je otac uvijek činio sve što je mogao da bi osigurao dobar odnos s njom. Godinama me pokušavao uvjeriti da joj dam još jednu šansu, ali sad joj želim poslati poruku – tvoje je ponašanje prava sramota, prava šteta! Molim te, ostavi nas na miru i pusti nas da živimo svoje živote. I mi ćemo ostaviti tebe na miru."